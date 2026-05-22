বিশ্বনাথত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে চিপিআইএমৰ প্ৰতিবাদ - CPIM PROTEST AGAINST PRICE HIKE

বিশ্বনাথত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে চিপিআইএমৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 22, 2026 at 8:41 AM IST

বিশ্বনাথ: সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক জুৰুলা কৰিছে । বিশেষকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ, পেট্ৰ'ল, ডিজেলকে আদি কৰি সামগ্ৰীৰ জুই-চাই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে‌ । ইফালে শেহতীয়াকৈ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।  

এই মূল্য়বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বৃস্পতিবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ উদ্যোগত বিশ্বনাথ চহৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

চাউল, দাইল, তেল, গেছ চিলিণ্ডাৰ, পেট্ৰ’ল-ডিজেল আদিৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিত চৰকাৰ ব্য়ৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "দেশত সকলো ফালৰ পৰা দুৰ্যোগ আৰম্ভ হৈছে । সাধাৰণ মানুহৰ মাজত অত্য়াচাৰ আৰম্ভ হৈছে । অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । দেশত টকাৰ মূল্য় ডলাৰৰ হিচাপত নিম্নগামী হৈয়ে আছে । চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য় সহনশীল হোৱাৰ কথা কৈছিল যদিও দুৰ্নীতিগ্ৰস্তসকলক তেওঁলোকৰ ৱাশ্বিং মেচিনত সোমাই নিজৰ কৰি লৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: সংকটৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈ বিদেশত ৰীলছ বনোৱাত ব্যস্ত: কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি

২৪ ঘণ্টাত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি : এটকা বৃদ্ধিৰে প্ৰতি কেজি চিএনজিৰ নতুন নিৰিখ ৮০ টকা

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

