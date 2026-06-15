ETV Bharat / Videos

পথৰ মাজেৰে বাইক থেলি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ - CPIM PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পথৰ মাজেৰে বাইক থেলি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 4:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছকে আদি কৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে চিপিআই (এম)ৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ ৷ সোমবাৰে বৰপেটা জিলা সদৰত এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দলটোৱে ৷ চিপিআই(এম)ৰ সদস্যসকলে নিজৰ নিজৰ বাইকসমূহ চহৰৰ মাজেৰে ঠেলি ঠেলি ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনায় ৷ সৰভোগ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত দলৰ বহু সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকে ৷ 

প্ৰতিবাদী সমদলটোৱে বৰপেটা চহৰৰ মুখ্য পথেৰে গৈ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় আৰু জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পাঁচদফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷ ইয়াত উল্লেখ কৰা দাবীসমূহ হ’ল পেট্ৰ'ল, ডিজেল তথা পেট্ৰ'লজাত সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ বৰ্ধিত মূল্য প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু চিলিণ্ডাৰৰ পৰ্যাপ্ত নিয়মীয়া যেগানৰ নিশ্চিত কৰা, খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, বিদ্যুৎ মাচুল আৰু মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু কৰ্প'ৰেটৰ স্বাৰ্থবাহী আৰ্থিক নীতি পৰিহাৰ কৰা ৷ এই দাবীসমূহ মানি নল'লে আগন্তুক দিনত অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে চিপিআইএমে ।

লগতে পঢ়ক: আমাৰ দলংখন ভাগি থাকিল, এতিয়া স্কুললৈ যাব পৰা নাই... ! দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান কণমানি ভাগিনৰ

বৰপেটা: পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছকে আদি কৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে চিপিআই (এম)ৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ ৷ সোমবাৰে বৰপেটা জিলা সদৰত এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দলটোৱে ৷ চিপিআই(এম)ৰ সদস্যসকলে নিজৰ নিজৰ বাইকসমূহ চহৰৰ মাজেৰে ঠেলি ঠেলি ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনায় ৷ সৰভোগ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত দলৰ বহু সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকে ৷ 

প্ৰতিবাদী সমদলটোৱে বৰপেটা চহৰৰ মুখ্য পথেৰে গৈ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় আৰু জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পাঁচদফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷ ইয়াত উল্লেখ কৰা দাবীসমূহ হ’ল পেট্ৰ'ল, ডিজেল তথা পেট্ৰ'লজাত সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ বৰ্ধিত মূল্য প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু চিলিণ্ডাৰৰ পৰ্যাপ্ত নিয়মীয়া যেগানৰ নিশ্চিত কৰা, খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, বিদ্যুৎ মাচুল আৰু মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু কৰ্প'ৰেটৰ স্বাৰ্থবাহী আৰ্থিক নীতি পৰিহাৰ কৰা ৷ এই দাবীসমূহ মানি নল'লে আগন্তুক দিনত অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে চিপিআইএমে ।

লগতে পঢ়ক: আমাৰ দলংখন ভাগি থাকিল, এতিয়া স্কুললৈ যাব পৰা নাই... ! দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান কণমানি ভাগিনৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
মূল্যবৃদ্ধি
চিপিআইএম
মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ
CPIM PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

BOOK RELEASE

কবি মিহিৰ মৌচম ৰয়ৰ কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন

June 15, 2026 at 12:31 PM IST
Dhubri police seized large quantity of Intoxicants

ধুবুৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ; দুজনক আটক

June 14, 2026 at 8:24 PM IST
PISTOLS WERE RECOVERED IN DIBRUGARH

ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন

June 14, 2026 at 6:03 PM IST
FIRE INCIDENT IN DOOMDOOMA

ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

June 14, 2026 at 12:54 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.