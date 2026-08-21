ETV Bharat / Videos

অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত কলগাছিয়াত চিপিআইএমৰ প্ৰতিবাদ - প্ৰতিবাদ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত কলগাছিয়াত চিপিআইএমৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া : বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত উজনি অসমৰ লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ আৰু বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যজুৰি চিপিআই(এম) দলে দাবী দিৱস পালন কৰে । তাৰ অংশ হিচাপে চিপিআইএমৰ কলগাছিয়া, ৰূপসী আৰু তিতাপানী লোকেল কমিটিৰ যৌথ উদ্যোগতো এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । দলৰ শতাধিক কৰ্মী তথা সমৰ্থকে হাতে হাতে বেনাৰ লৈ কলগাছিয়া চাৰিআলি চকৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "শেহতীয়া বানত অসমত ১০০তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ বিধ্বস্ত হৈছে । অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা, বানাক্ৰান্তক সাহায্য বৃদ্ধি কৰা, বানাক্ৰান্তক অহা ৬ মাহৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা, সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক ২০ লাখ টকাকৈ সাহায্য দিয়া-এইধৰণৰ কেইবাটাও দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি চিপিআইএম দলে দাবী দিৱস পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে কলগাছিয়াৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ । চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । চৰকাৰে দাবীসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অনাগত দিনত অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হুংকাৰ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :

কলগাছিয়াত এখন বাঁহৰ দলঙে দিছে বিধি-পথালি: কাণসাৰ নাই বিধায়ক জাকিৰৰ

জনীয়া : বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত উজনি অসমৰ লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ আৰু বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যজুৰি চিপিআই(এম) দলে দাবী দিৱস পালন কৰে । তাৰ অংশ হিচাপে চিপিআইএমৰ কলগাছিয়া, ৰূপসী আৰু তিতাপানী লোকেল কমিটিৰ যৌথ উদ্যোগতো এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । দলৰ শতাধিক কৰ্মী তথা সমৰ্থকে হাতে হাতে বেনাৰ লৈ কলগাছিয়া চাৰিআলি চকৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "শেহতীয়া বানত অসমত ১০০তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ বিধ্বস্ত হৈছে । অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা, বানাক্ৰান্তক সাহায্য বৃদ্ধি কৰা, বানাক্ৰান্তক অহা ৬ মাহৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা, সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক ২০ লাখ টকাকৈ সাহায্য দিয়া-এইধৰণৰ কেইবাটাও দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি চিপিআইএম দলে দাবী দিৱস পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে কলগাছিয়াৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ । চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । চৰকাৰে দাবীসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অনাগত দিনত অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হুংকাৰ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :

কলগাছিয়াত এখন বাঁহৰ দলঙে দিছে বিধি-পথালি: কাণসাৰ নাই বিধায়ক জাকিৰৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM FLOODS 2026
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
চিপিআইএম
প্ৰতিবাদ
CPIM PROTEST

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Bears in the kitchen, increasing threat of wild animals in Kanker's residential areas

পেটৰ তাৰণাত বনাঞ্চল এৰি পাকঘৰত সোমাল ভালুক

August 21, 2026 at 4:28 PM IST
State BJP secretary Lakhya Knowar press Meet

অখিল গগৈৰ ৰাজনৈতিক বক্তব্যই সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে: বিজেপি

August 21, 2026 at 3:17 PM IST
Dilapidated bamboo bridge creates havoc for the commuters in Kalgachia

কলগাছিয়াত এখন বাঁহৰ দলঙে দিছে বিধি-পথালি: কাণসাৰ নাই বিধায়ক জাকিৰৰ

August 21, 2026 at 2:18 PM IST
MIDDAY MEAL RICE

ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিক্ৰীৰ অভিযোগ

August 20, 2026 at 10:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.