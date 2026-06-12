মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত চিপিআই (এম)ৰ প্ৰতিবাদ - CPI M PROTEST IN TINSUKIA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 12, 2026 at 8:56 PM IST
তিনিচুকীয়া: পে'ট্ৰল-ডিজেল, ৰন্ধন গেছৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াত চিপিআই(এম)ৰ সদস্যই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ 'মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক' আদি বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ অসমকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নির্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগেই সকলো প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ দাম হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৷
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়,"চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে ইয়াৰ কৃত্ৰিম নাটনিয়ে ৰাইজক জ্বলাকলা খুৱাইছে । চিলিণ্ডাৰ বিচাৰি ৰাইজে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি দীঘলীয়া শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে ৷ ইফালে চিলিণ্ডাৰ ক'লা বজাৰত চৰা দামত বিক্ৰী হৈ আছে । ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰ নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে ৷ খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, বৃহৎ কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ ওপৰত সম্পদ কৰ আৰোপ কৰা, বিদেশনীতি আৰু কৰ্প'ৰেটৰ স্বাৰ্থবাহী আর্থিক নীতি পৰিহাৰ কৰিব লাগিব চৰকাৰে ৷"
লগতে পঢ়ক:আধুনিক চিন্তাৰে ভাৰতক নতুন দিগন্ত দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
তিনিচুকীয়া: পে'ট্ৰল-ডিজেল, ৰন্ধন গেছৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াত চিপিআই(এম)ৰ সদস্যই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ 'মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক' আদি বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ অসমকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নির্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগেই সকলো প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ দাম হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৷
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়,"চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে ইয়াৰ কৃত্ৰিম নাটনিয়ে ৰাইজক জ্বলাকলা খুৱাইছে । চিলিণ্ডাৰ বিচাৰি ৰাইজে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি দীঘলীয়া শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে ৷ ইফালে চিলিণ্ডাৰ ক'লা বজাৰত চৰা দামত বিক্ৰী হৈ আছে । ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰ নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে ৷ খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, বৃহৎ কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ ওপৰত সম্পদ কৰ আৰোপ কৰা, বিদেশনীতি আৰু কৰ্প'ৰেটৰ স্বাৰ্থবাহী আর্থিক নীতি পৰিহাৰ কৰিব লাগিব চৰকাৰে ৷"
লগতে পঢ়ক:আধুনিক চিন্তাৰে ভাৰতক নতুন দিগন্ত দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল