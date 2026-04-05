সত্যব্ৰত কলিতাৰ হৈ ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ LIVE - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ৰাহুল গান্ধী (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 5:03 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 5:37 PM IST

কমলপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সত্যব্ৰত কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৷ আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে পুৱা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰথমে বিশ্বনাথত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা আৰু তাৰ পাছত গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়া, দেৰগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰা, খুমটাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰ'জলীনা তিৰ্কী, সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়া আৰু বোকাখাত সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰি প্ৰসাদ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় ৷ ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ কমলপুৰত বিহদিয়া-জাজীকোণা বজাৰ খেলপথাৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ জনসভা সম্বোধন কৰে ৷

