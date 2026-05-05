মানকাচৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION RESULTS

মানকাচৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 1:00 PM IST

মানকাচৰ : মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানে বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৫৩,১৪৬টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মানকাচৰ সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামে ১,১৫,৮৯০টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মহিবুৰ ৰহমানে পায় ১,৬৯,০৩৬টা ভোট।  

এই সমষ্টিটোত ৬ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । জয়লাভ কৰাৰ পিচতেই মহিবুৰ ৰহমানে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "ৰাইজে ভাল সঁহাৰি দিছে । ৰাইজে নিজে নিজে আগবাঢ়ি আহি ভোটদান কৰিছে । ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছো । সমষ্টিবাসীয়ে যিভাবে সমৰ্থন জনাইছে তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো । আগন্তুক দিনত যাতে সমষ্টিৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাম কৰিব পাৰো ।"  

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজৰ হৈ ১০ বছৰ ধৰি কাম কৰি আছো । ৰাইজে মোক ভাল সঁহাৰি দিছে, সেই কাৰণে ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো । অৱশ্য়ে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে ভাল আছিলে । আজিৰ দিনত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰয়োজন আছে; কিন্তু যিকেইজনক ৰাইজে আমাক জয়ী কৰাইছে সেইকেইজনে একেলগে মিলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি থাকিব লাগিব । আমাৰ মানুহৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলি আছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম ।"

লগতে পঢ়ক :অসমৰ জনতাক কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, কংগ্ৰেছৰ হিন্দু নেতাক বিজেপিলৈ আমন্ত্ৰণ ডঃ শৰ্মাৰ

গেৰুৱাময় হৈ পৰিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছটা সমষ্টি, নাম-গোন্ধই নাই বিৰোধীৰ

ETV Bharat Assamese Team

