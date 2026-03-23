মাজুলীৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ইন্দ্ৰনীল পেগুৰ মনোনয়ন দাখিল - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 23, 2026 at 5:36 PM IST
মাজুলী : বিশাল সমদল আৰু হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মাজুলী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ইন্দ্ৰনীল পেগুৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মাজুলীৰ সকলো ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "পোনপ্ৰথমে মোৰ দলৰ কৰ্মীসকল তথা মাজুলীৰ ৰাইজে মোক যি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । মাজুলীৰ প্ৰকৃত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ইচ্ছাৰেই ৰাইজৰ কাষলৈ যাম ।" তেওঁ অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰে জিঅ' বেগ বা স্পাৰ দিছে যদিও মাজুলীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ স্থায়ী আৰু ফলপ্ৰসূ কাম আজিলৈ হোৱা নাই ।
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ইন্দ্ৰনীল পেগুৱে দাবী কৰা মতে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ, জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ নাটনি আৰু জৰাজীৰ্ণ পথ-দলঙৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহক মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে লৈয়েই তেওঁ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে ।
লগতে পঢ়ক : নৱমবাৰৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মনোনয়ন দাখিল
লগতে পঢ়ক : নৱমবাৰৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মনোনয়ন দাখিল