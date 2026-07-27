ETV Bharat / Videos

জাগীৰোডত ‘অৰ্পিতা’ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আঠদিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি - MORIGAON NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
‘অৰ্পিতা’ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আঠ দিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 1:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: জাগীৰোডৰ মহিলা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান 'অৰ্পিতা'ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৮ দিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে ৷ ১৯ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৮ দিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণত সাধনা আৰু স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিৰে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ শাৰীৰিক ব্যায়াম, মন আৰু আত্মাৰ মাজত এক সুন্দৰ ভাৰসাম্য বৰ্তাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই যোগ প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাই ৷

কৰ্মশালাখনত মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰে বিশিষ্ট যোগ প্ৰশিক্ষক কল্পনা গোস্বামীয়ে । প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণিত তেওঁ কয়, "এই দুৰ্যোগপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ মাজতো অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ যোগ চৰ্চাৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা মহিলাসকলৰ উদ্যম দেখি মই অত্যন্ত আনন্দিত আৰু সুখী অনুভৱ কৰিছো।"

ইফালে আজীৱন ব্যস্ততাপূৰ্ণ তথা প্ৰত্যাহ্বানভৰা জীৱনশৈলীত শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতা বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত 'অৰ্পিতা' অনুষ্ঠানৰ এই সময়োপযোগী প্ৰচেষ্টাক জাগীৰোডৰ ৰাইজে প্ৰশংসা কৰে।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী আই আই টিত অধ্যয়নৰত বি-টেকৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ মৃত্যু

মৰিগাঁও: জাগীৰোডৰ মহিলা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান 'অৰ্পিতা'ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৮ দিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে ৷ ১৯ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৮ দিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণত সাধনা আৰু স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিৰে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ শাৰীৰিক ব্যায়াম, মন আৰু আত্মাৰ মাজত এক সুন্দৰ ভাৰসাম্য বৰ্তাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই যোগ প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাই ৷

কৰ্মশালাখনত মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰে বিশিষ্ট যোগ প্ৰশিক্ষক কল্পনা গোস্বামীয়ে । প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণিত তেওঁ কয়, "এই দুৰ্যোগপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ মাজতো অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ যোগ চৰ্চাৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা মহিলাসকলৰ উদ্যম দেখি মই অত্যন্ত আনন্দিত আৰু সুখী অনুভৱ কৰিছো।"

ইফালে আজীৱন ব্যস্ততাপূৰ্ণ তথা প্ৰত্যাহ্বানভৰা জীৱনশৈলীত শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতা বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত 'অৰ্পিতা' অনুষ্ঠানৰ এই সময়োপযোগী প্ৰচেষ্টাক জাগীৰোডৰ ৰাইজে প্ৰশংসা কৰে।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী আই আই টিত অধ্যয়নৰত বি-টেকৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও
জাগীৰোড
যোগ কৰ্মশালা
জাগীৰোডL যোগ কৰ্মশালা
MORIGAON NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Uttar Kamalabari Satra Satradhikar Janardan Dev Goswami distributed Flood relief

বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য প্ৰদান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ

July 27, 2026 at 11:52 AM IST
Charaideo lifted the Dewkon U-17 Inter District School Football title in Morigaon

দেওকণ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউ বিজয়ী

July 27, 2026 at 8:45 AM IST
JONAI NEWS

জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী

July 26, 2026 at 8:09 PM IST
Dhing MLA Mehboob Mukhtar distribute flood relief in Sivasagar

শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ

July 26, 2026 at 5:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.