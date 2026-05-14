নামঘৰৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ একেলগে ৫ দম্পতীৰ বিবাহ সম্পন্ন - COMMUNITY MARRIAGE CEREMONY
Published : May 14, 2026 at 5:10 PM IST
সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ১নং প্ৰেমহৰাৰ শালিকীপৰীয়া বৰনামঘৰৰ প্ৰাংগনত এক উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ কিয়নো একেলগে পাঁচযোৰ দৰা-কইনাই বিয়াত বহিছে ৷ বুধবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান নিশাৰ ভাগত শাস্ত্ৰীয় নিয়ম অনুসৰি, হোম-যজ্ঞ আৰু নাম-কীৰ্তনেৰে সম্পন্ন হয় ৷
উল্লেখ্য যে, শালিকীপৰীয়া বৰনামঘৰত এনে ধৰণৰ সামূহিক বা ৰাজহুৱা বিবাহ এয়াই প্ৰথম নহয় । বৰ্তমানৰ ব্যয়বহুল বিবাহৰ সংস্কৃতিৰ বিপৰীতে নামঘৰৰ প্ৰাংগনত এনেদৰে বিবাহ সম্পন্ন কৰা কাৰ্যই সমাজলৈ এক ধনাত্মক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।
স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই কয়, "নামঘৰৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ জীৱন আৰম্ভ কৰাটো এক পৰম সৌভাগ্যৰ কথা । ইয়াৰ দ্বাৰা সামাজিক বান্ধোন শক্তিশালী হোৱাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালসমূহেও বহুখিনি সকাহ পায় ।"
আন এজন স্থানীয় লোকে কয়, " আমাৰ এই ১ নং প্ৰেমহৰাৰ নামঘৰত পাঁচজোৰা দম্পতীৰ গন্ধৰ্ব বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় । পুৱাৰ ভাগতে বিধিৰ কৰ্ম অন্তৰ পাছত বৰ হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । সকলোৱে সহযোগ কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগ আজি কৰা হৈছে ।’’
