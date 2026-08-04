ETV Bharat / Videos

এককাল পানীত নামি শিৱসাগৰত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
এককাল পানীত নামি শিৱসাগৰত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 6:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : মঙলবাৰে শিৱসাগৰত এককাল পানীত নামি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে। প্ৰথমে শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ অসম এনাৰ্জী ইনষ্টিটিউটত বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ পাছত পানবেচা অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই । 

বিধায়ক অখিল গগৈৰ অনুৰোধত শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজ আৰু ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

এককাল পানীত সোমাই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে ছোৱালী আৱাসৰ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে ৷ 

ইয়াৰ লগতে তেওঁ ক্ষতি হোৱা সকলো সামগ্ৰী মেৰামতি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এককাল পানীত নামি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শন কৰা কাৰ্যক বিধায়ক গগৈয়ে প্ৰসংশা কৰে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক এজন কৰ্মোদীপ্ত মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি প্ৰশংসা কৰে । এনে মুখ্যমন্ত্ৰী দ্বিতীয়জন নোলাব বুলি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : চৰাইদেউ জিলাত ১০ আগষ্টলৈকে গৰম বন্ধৰ সময় বৃদ্ধি কৰা হৈছে: ৰণোজ পেগু

শিৱসাগৰ : মঙলবাৰে শিৱসাগৰত এককাল পানীত নামি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে। প্ৰথমে শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ অসম এনাৰ্জী ইনষ্টিটিউটত বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ পাছত পানবেচা অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই । 

বিধায়ক অখিল গগৈৰ অনুৰোধত শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজ আৰু ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

এককাল পানীত সোমাই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে ছোৱালী আৱাসৰ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে ৷ 

ইয়াৰ লগতে তেওঁ ক্ষতি হোৱা সকলো সামগ্ৰী মেৰামতি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এককাল পানীত নামি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শন কৰা কাৰ্যক বিধায়ক গগৈয়ে প্ৰসংশা কৰে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক এজন কৰ্মোদীপ্ত মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি প্ৰশংসা কৰে । এনে মুখ্যমন্ত্ৰী দ্বিতীয়জন নোলাব বুলি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : চৰাইদেউ জিলাত ১০ আগষ্টলৈকে গৰম বন্ধৰ সময় বৃদ্ধি কৰা হৈছে: ৰণোজ পেগু

For All Latest Updates

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বিধায়ক অখিল গগৈ
শিৱসাগৰ
ETV BHARAT ASSAM
CM HIMANTA BISWA SARMA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Flood 2026

বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে নিজৰ দোকানৰ নতুন কাপোৰ দিলে আব্দুল মতিন শ্বেখে

August 4, 2026 at 2:56 PM IST
Flood hits Simen Chapori of Jonai Dhemaji

চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰি

August 4, 2026 at 12:20 PM IST
Jorhat Flood

জাঁজীয়ে ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন, ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন বন্যাৰ্তৰ

August 3, 2026 at 7:57 PM IST
Gohpur Flood

সোলেঙী নৈয়ে গহপুৰত খহালে পকী দলং, যাতায়ত বিচ্ছিন্ন

August 3, 2026 at 7:06 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.