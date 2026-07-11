মৰিগাঁও চহৰত ক্লক টাৱাৰ আৰু ৱাকিং জ’নৰ শুভাৰম্ভ - CLOCK TOWER AND WALKING ZONE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 11, 2026 at 1:44 PM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু নাগৰিকসকলৰ সুবিধাৰ্থে মৰিগাঁও পৌৰসভাই এক বিশেষ প্ৰসংশনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । চহৰখনৰ আধুনিকীকৰণৰ দিশত এখোজ আগুৱাই নি শুকুৰবাৰে মৰিগাঁৱত এটা নৱ-নিৰ্মিত সুদৃশ্য ক্লক টাৱাৰ (Clock Tower) আৰু এটি 'ৱাকিং জ’ন' (Walking Zone) ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ।
এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে । ফিটা কাটি আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ এই প্ৰচেষ্টাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ৷ এই পদক্ষেপে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক এক সুস্থ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
উক্ত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী আৰু মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ পৌৰপতি যোগেশ তামুলী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । অনামিকা তিৱাৰীয়ে কয়, ‘‘চহৰবাসীৰ বাবে প্ৰাতঃভ্ৰমণ আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাত মুক্ত বতাহ ল’ব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই ৱাকিং জ’ন আৰু ক্লক টাৱাৰটিয়ে সমগ্ৰ মৰিগাঁও চহৰখনলৈ এক নতুন মাত্ৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।’’
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু নাগৰিকসকলৰ সুবিধাৰ্থে মৰিগাঁও পৌৰসভাই এক বিশেষ প্ৰসংশনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । চহৰখনৰ আধুনিকীকৰণৰ দিশত এখোজ আগুৱাই নি শুকুৰবাৰে মৰিগাঁৱত এটা নৱ-নিৰ্মিত সুদৃশ্য ক্লক টাৱাৰ (Clock Tower) আৰু এটি 'ৱাকিং জ’ন' (Walking Zone) ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ।
এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে । ফিটা কাটি আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ এই প্ৰচেষ্টাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ৷ এই পদক্ষেপে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক এক সুস্থ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
উক্ত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী আৰু মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ পৌৰপতি যোগেশ তামুলী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । অনামিকা তিৱাৰীয়ে কয়, ‘‘চহৰবাসীৰ বাবে প্ৰাতঃভ্ৰমণ আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাত মুক্ত বতাহ ল’ব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই ৱাকিং জ’ন আৰু ক্লক টাৱাৰটিয়ে সমগ্ৰ মৰিগাঁও চহৰখনলৈ এক নতুন মাত্ৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।’’