ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁও চহৰত ক্লক টাৱাৰ আৰু ৱাকিং জ’নৰ শুভাৰম্ভ - CLOCK TOWER AND WALKING ZONE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁও চহৰত ক্লক টাৱাৰ আৰু ৱাকিং জ’নৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 1:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু নাগৰিকসকলৰ সুবিধাৰ্থে মৰিগাঁও পৌৰসভাই এক বিশেষ প্ৰসংশনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । চহৰখনৰ আধুনিকীকৰণৰ দিশত এখোজ আগুৱাই নি শুকুৰবাৰে মৰিগাঁৱত এটা নৱ-নিৰ্মিত সুদৃশ্য ক্লক টাৱাৰ (Clock Tower) আৰু এটি 'ৱাকিং জ’ন' (Walking Zone) ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ।

এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে । ফিটা কাটি আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ এই প্ৰচেষ্টাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ৷ এই পদক্ষেপে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক এক সুস্থ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।

উক্ত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী আৰু মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ পৌৰপতি যোগেশ তামুলী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । অনামিকা তিৱাৰীয়ে কয়, ‘‘চহৰবাসীৰ বাবে প্ৰাতঃভ্ৰমণ আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাত মুক্ত বতাহ ল’ব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই ৱাকিং জ’ন আৰু ক্লক টাৱাৰটিয়ে সমগ্ৰ মৰিগাঁও চহৰখনলৈ এক নতুন মাত্ৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : উপযুক্ত পথৰ অভাৱত বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু নাগৰিকসকলৰ সুবিধাৰ্থে মৰিগাঁও পৌৰসভাই এক বিশেষ প্ৰসংশনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । চহৰখনৰ আধুনিকীকৰণৰ দিশত এখোজ আগুৱাই নি শুকুৰবাৰে মৰিগাঁৱত এটা নৱ-নিৰ্মিত সুদৃশ্য ক্লক টাৱাৰ (Clock Tower) আৰু এটি 'ৱাকিং জ’ন' (Walking Zone) ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ।

এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে । ফিটা কাটি আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ এই প্ৰচেষ্টাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ৷ এই পদক্ষেপে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক এক সুস্থ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।

উক্ত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী আৰু মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ পৌৰপতি যোগেশ তামুলী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । অনামিকা তিৱাৰীয়ে কয়, ‘‘চহৰবাসীৰ বাবে প্ৰাতঃভ্ৰমণ আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাত মুক্ত বতাহ ল’ব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই ৱাকিং জ’ন আৰু ক্লক টাৱাৰটিয়ে সমগ্ৰ মৰিগাঁও চহৰখনলৈ এক নতুন মাত্ৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : উপযুক্ত পথৰ অভাৱত বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও চহৰত ক্লক টাৱাৰ
মৰিগাঁও চহৰত ৱাকিং জ’ন
মৰিগাঁও পৌৰসভা
CLOCK TOWER AND WALKING ZONE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Golaghat poor health facility

২০২০ চনতে নিৰ্মাণ হ'ল কিন্তু নেঘেৰিটিঙত আজিলৈ কাৰ্যক্ষম নহ'ল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ

July 11, 2026 at 12:56 PM IST
The Jorhat-Majuli connecting bridge will be completed in December 2027; excited public

২০২৭ৰ ডিচেম্বৰত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব, উৎফুল্লিত ৰাইজ

July 11, 2026 at 12:14 PM IST
student dies in Tinsukia

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু

July 10, 2026 at 9:40 PM IST
Villagers use banana rafts to carry bodies for cremation in Bongaigaon

শেষ যাত্ৰাও বিপদসংকুল ! তালগুৰিত উন্নয়নৰ কৰুণ ছবি

July 9, 2026 at 6:39 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.