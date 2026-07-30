ETV Bharat / Videos

বনকৰ্মী-যুৱকৰ মাৰপিট, কচুৱাত তীব্ৰ উত্তেজনা - নগাঁও

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বনকৰ্মী-যুৱকৰ মাৰপিট (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: নগাঁৱৰ কচুৱাৰ লুতুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উচ্ছেদস্থলীৰ সমীপত চাঞ্চল্যকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে বনকৰ্মী আৰু যুৱকৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । 

সাধাৰণ কাজিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি এজন যুৱকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বনকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে । আক্ৰমণকাৰী বনকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী যুৱকজনে । অভিযোগ অনুসৰি লুতুমাৰী লংজাপ সংযোগী মূল পথৰ কাষত ছাইফুল ইছলাম নামৰ খেৰনীৰ মাজগাঁৱৰ যুৱকজনে নিজৰ স্কুটী ৰখাই ফোনত কথা পাতি থকা অৱস্থাত বিনা ইউনিফৰ্মত থকা ভাস্কৰ হাজৰিকা নামৰ বনকৰ্মীজনে অকথ্য ভাষাৰে গালিগালাজ কৰে । তাৰ পিছত দুয়োৰে মাজত তৰ্ক বিতৰ্ক আৰু পিছত মাৰপিট লাগে । যুৱকজনে ইউনিফৰ্মত নথকা বনকৰ্মীজনক চাবিৰে আক্ৰমণ কৰে । পিছত বন বিভাগৰ শিবিৰলৈ লৈ গৈ যুৱকজনক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে কোনোধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই যদিও যুৱকজনে কয়, "মই লুতুমাৰী ৰাস্তাৰ কাষত স্কুটীত বহি ফোন কৰি আছিলোঁ । পিছত বনকৰ্মীজন বিনা ইউনিফৰ্মত আহি মোক বিভিন্ন ধৰণে গালি দিবলৈ ধৰিলে । সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যও কৰিছিল । তাৰ পিছত আমাৰ দুয়োৰে কাজিয়া লাগিল । মই নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ স্কুটীৰ চাবিৰে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিলোঁ । মই বন বিভাগৰ লোক বুলি গম পাই ক্ষমা বিচাৰিলোঁ । কিন্তু পিছত মোক শিবিৰলৈ লৈ গ'ল আৰু হাত-ভৰি বান্ধি মাৰপিট কৰিলে ।" যুৱকজনে জনোৱা মতে তেওঁ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । এই ঘটনাত যুৱকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । সম্প্ৰতি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক নগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

পানী লাহে-লাহে শুকাইছে, চকুলোহে শুকুৱা নাই...

বঢ়মপুৰ: নগাঁৱৰ কচুৱাৰ লুতুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উচ্ছেদস্থলীৰ সমীপত চাঞ্চল্যকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে বনকৰ্মী আৰু যুৱকৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । 

সাধাৰণ কাজিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি এজন যুৱকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বনকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে । আক্ৰমণকাৰী বনকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী যুৱকজনে । অভিযোগ অনুসৰি লুতুমাৰী লংজাপ সংযোগী মূল পথৰ কাষত ছাইফুল ইছলাম নামৰ খেৰনীৰ মাজগাঁৱৰ যুৱকজনে নিজৰ স্কুটী ৰখাই ফোনত কথা পাতি থকা অৱস্থাত বিনা ইউনিফৰ্মত থকা ভাস্কৰ হাজৰিকা নামৰ বনকৰ্মীজনে অকথ্য ভাষাৰে গালিগালাজ কৰে । তাৰ পিছত দুয়োৰে মাজত তৰ্ক বিতৰ্ক আৰু পিছত মাৰপিট লাগে । যুৱকজনে ইউনিফৰ্মত নথকা বনকৰ্মীজনক চাবিৰে আক্ৰমণ কৰে । পিছত বন বিভাগৰ শিবিৰলৈ লৈ গৈ যুৱকজনক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে কোনোধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই যদিও যুৱকজনে কয়, "মই লুতুমাৰী ৰাস্তাৰ কাষত স্কুটীত বহি ফোন কৰি আছিলোঁ । পিছত বনকৰ্মীজন বিনা ইউনিফৰ্মত আহি মোক বিভিন্ন ধৰণে গালি দিবলৈ ধৰিলে । সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যও কৰিছিল । তাৰ পিছত আমাৰ দুয়োৰে কাজিয়া লাগিল । মই নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ স্কুটীৰ চাবিৰে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিলোঁ । মই বন বিভাগৰ লোক বুলি গম পাই ক্ষমা বিচাৰিলোঁ । কিন্তু পিছত মোক শিবিৰলৈ লৈ গ'ল আৰু হাত-ভৰি বান্ধি মাৰপিট কৰিলে ।" যুৱকজনে জনোৱা মতে তেওঁ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । এই ঘটনাত যুৱকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । সম্প্ৰতি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক নগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

পানী লাহে-লাহে শুকাইছে, চকুলোহে শুকুৱা নাই...

For All Latest Updates

TAGGED:

মাৰপিট
বনকৰ্মী
ইটিভি ভাৰত অসম
নগাঁও
FOREST WORKER YOUTH CLASH

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

road accident in Guwahati

বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুজনৰ মৃত্যু

July 30, 2026 at 3:03 PM IST
'xur Bahini' special program in Doom Dooma to help flood victims

সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাৰে আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত: ডুমডুমাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিল ‘সুৰ বাহিনী’

July 30, 2026 at 1:04 PM IST
Residents of Majuli's South Kaivarta village

মাজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ: পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ

July 30, 2026 at 11:52 AM IST
Assam flood 2026 : many people remain affected

পানী কমিছে যদিও কমা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰিৰ ৰাইজৰ দুখ-কষ্ট

July 30, 2026 at 11:31 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.