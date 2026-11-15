ETV Bharat / Videos

ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে সৰুপথাৰত ষঠ পূজা উদযাপন

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে সৰুপথাৰত ষঠ পূজা উদযাপন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 7:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সৰুপথাৰতো আজি উলহ-মালহ আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পবিত্ৰ ষঠ পূজা উদযাপন কৰা হৈছে । দেওবাৰে অস্তগামী সূৰ্যক অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিবলৈ সৰুপথাৰৰ নৈ ঘাটত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয় । প্ৰতি বছৰৰ দৰে সৰুপথাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয়ৰ সমীপৰ ঘাটত ষঠ পূজা উদযাপন কৰে ৰাইজে ৷

ব্ৰত, সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা ষঠ পূজাত কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰেই নহয়, বৰঞ্চ সৰুপথাৰৰ ভিন্ন ধৰ্ম আৰু ভাষা-ভাষী লোকৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল ৷

ষঠ পূজা উদযাপন সমিতিৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ষঠ পূজা মহোৎসৱ উলহ-মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে । আবেলি সকলোৱে ষঠ পূজাৰ ঘাটলৈ আহিছে । সূৰ্য মাৰ যোৱাৰ লগে লগে আকৌ সূৰ্য দেৱতাক নমস্কাৰ কৰি সকলো মহিলা ঘৰলৈ যাব । দুদিন ধৰি মহিলাসকলে ঘৰতে ব্ৰত পালন কৰে আৰু কাইলৈ সূৰ্য দেৱতা উদয় হ'লে এই পূজা সমাপ্ত হ'ব । তেতিয়াই ব্ৰতধাৰী মহিলাসকলে ব্ৰত ভংগ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক:নদ-নদীৰ ঘাটে ঘাটে উছাহেৰে ষঠ পূজা উদযাপন, ৰাষ্ট্ৰপতি-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

সৰুপথাৰ : সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সৰুপথাৰতো আজি উলহ-মালহ আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পবিত্ৰ ষঠ পূজা উদযাপন কৰা হৈছে । দেওবাৰে অস্তগামী সূৰ্যক অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিবলৈ সৰুপথাৰৰ নৈ ঘাটত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয় । প্ৰতি বছৰৰ দৰে সৰুপথাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয়ৰ সমীপৰ ঘাটত ষঠ পূজা উদযাপন কৰে ৰাইজে ৷

ব্ৰত, সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা ষঠ পূজাত কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰেই নহয়, বৰঞ্চ সৰুপথাৰৰ ভিন্ন ধৰ্ম আৰু ভাষা-ভাষী লোকৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল ৷

ষঠ পূজা উদযাপন সমিতিৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ষঠ পূজা মহোৎসৱ উলহ-মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে । আবেলি সকলোৱে ষঠ পূজাৰ ঘাটলৈ আহিছে । সূৰ্য মাৰ যোৱাৰ লগে লগে আকৌ সূৰ্য দেৱতাক নমস্কাৰ কৰি সকলো মহিলা ঘৰলৈ যাব । দুদিন ধৰি মহিলাসকলে ঘৰতে ব্ৰত পালন কৰে আৰু কাইলৈ সূৰ্য দেৱতা উদয় হ'লে এই পূজা সমাপ্ত হ'ব । তেতিয়াই ব্ৰতধাৰী মহিলাসকলে ব্ৰত ভংগ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক:নদ-নদীৰ ঘাটে ঘাটে উছাহেৰে ষঠ পূজা উদযাপন, ৰাষ্ট্ৰপতি-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH PUJA 2026
ষঠ পূজা 2026
সৰুপথাৰত ষঠ পূজা উদযাপন
অস্তগামী সূৰ্যক অৰ্ঘ প্ৰদান
সৰুপথাৰত ষঠ পূজা মহোৎসৱ পালন

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

VIKSIT BHARAT YOUNG LEADERS

বাক্সাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

November 12, 2026 at 6:53 PM IST
Purabi Roy Tours Upper Assam Ahead of Autonomous Council Polls

উজনি অসমত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ১০০% সফলতাৰ দাবী পূৰবী ৰয়ৰ

November 11, 2026 at 11:12 PM IST
Baksa Children's Science Congress

বৰমাত বাক্সা জিলা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ

November 7, 2026 at 8:16 PM IST
BJP rally in Sivasagar

শিৱসাগৰত বিজেপিৰ গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও পদযাত্ৰা

November 6, 2026 at 6:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.