ETV Bharat / Videos

দেওকণ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউ বিজয়ী - SUBROTO CUP FOOTBALL TOURNAMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দেওকণ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউ বিজয়ী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 8:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত দেওকণ সোঁৱৰণী ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউৰ বামপথাৰ বেঙেনাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খিতাপ দখল কৰিছে  । ৰাজ্যৰ ৩৩ খন জিলাৰ যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী দলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ চূড়ান্ত মেচত  কামৰূপ (গ্ৰাম্য) জিলাৰ আপাতানি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক ১-০ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি চৰাইদেউ জিলাৰ বামপথাৰ বেঙেনাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সুব্ৰত কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ।  

নিৰ্ধাৰিত সময়ত দুয়োটা দলে গ'ল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাত অতিৰিক্ত সময়ত বামপথাৰ বেঙেনাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলুৱৈসকলে আক্ৰমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ১-০ গ'লৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে । শেষলৈকে এই অগ্ৰগতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি দলটোৱে দেওকণ সোঁৱৰণী প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান অৰ্জন কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা

ইম্ফললৈ পুনৰ ঘূৰি আহিল ডুৰাণ্ড কাপৰ উন্মাদনা

মৰিগাঁও: মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত দেওকণ সোঁৱৰণী ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউৰ বামপথাৰ বেঙেনাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খিতাপ দখল কৰিছে  । ৰাজ্যৰ ৩৩ খন জিলাৰ যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী দলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ চূড়ান্ত মেচত  কামৰূপ (গ্ৰাম্য) জিলাৰ আপাতানি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক ১-০ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি চৰাইদেউ জিলাৰ বামপথাৰ বেঙেনাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সুব্ৰত কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ।  

নিৰ্ধাৰিত সময়ত দুয়োটা দলে গ'ল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাত অতিৰিক্ত সময়ত বামপথাৰ বেঙেনাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলুৱৈসকলে আক্ৰমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ১-০ গ'লৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে । শেষলৈকে এই অগ্ৰগতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি দলটোৱে দেওকণ সোঁৱৰণী প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান অৰ্জন কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা

ইম্ফললৈ পুনৰ ঘূৰি আহিল ডুৰাণ্ড কাপৰ উন্মাদনা

For All Latest Updates

TAGGED:

চৰাইদেউ
ইটিভি ভাৰত অসম
মৰিগাঁও
SUBROTO CUP FOOTBALL TOURNAMENT
DEWKON FOOTBALL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JONAI NEWS

জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী

July 26, 2026 at 8:09 PM IST
Dhing MLA Mehboob Mukhtar distribute flood relief in Sivasagar

শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ

July 26, 2026 at 5:41 PM IST
Dergaon flood

সাপ, বেং, বিষাক্ত কীট পতংগৰ বাবে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই বন্যাৰ্ত, ব্লিছিং পাউদাৰ-ফেনাইল যোগানৰ আহ্বান

July 26, 2026 at 4:16 PM IST
Essential supplies distribution of the volunteer organization in the flood-affected area Jorhat

বানপীড়িত অঞ্চলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ

July 26, 2026 at 12:28 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.