ETV Bharat / Videos

বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ? - HAR GHAR TIRANGA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ? (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 9:51 AM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । কিন্তু এইবাৰ নাগালেণ্ডত হোৱা বৰষুণৰ পানীয়ে উজনিত মহাপ্ৰলয় সৃষ্টি কৰাৰ পাছত বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ? 

বান বিধ্বস্ত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাত এইবাৰ জাকজমকতাৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্টুপীয়াকৈহে পালন কৰা হ'ব ।

বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা আৰু সোণাৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহু অঞ্চললৈ এতিয়াও স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহা নাই । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । 

মৰাণত চৰাইদেউ জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰুয দিহিঙীয়াই এই বিষয়ে অৱগত কৰে ।  

বিধায়ক সুৰুজ দিহিঙীয়াই কয়,"চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জড়িয়তে স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলক যিসকলৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে ভাৰত স্বাধীন হ'ল তেওঁলোকক আজি ইয়াৰ পৰাই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ । চৰাইদেউ জিলাৰ ৪০% বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । তথাপি ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰিবই লাগিব তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে । কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে নহয় এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ।"

লগতে পঢ়ক: সময়ত আহি নাপালে এম্বুলেঞ্চ ! অগ্নিকাণ্ডত মহিলাৰ মৃত্য়ু - ইটিভি ভাৰত অসম

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী - ইটিভি ভাৰত অসম

ডিব্ৰুগড়: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । কিন্তু এইবাৰ নাগালেণ্ডত হোৱা বৰষুণৰ পানীয়ে উজনিত মহাপ্ৰলয় সৃষ্টি কৰাৰ পাছত বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ? 

বান বিধ্বস্ত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাত এইবাৰ জাকজমকতাৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্টুপীয়াকৈহে পালন কৰা হ'ব ।

বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা আৰু সোণাৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহু অঞ্চললৈ এতিয়াও স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহা নাই । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । 

মৰাণত চৰাইদেউ জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰুয দিহিঙীয়াই এই বিষয়ে অৱগত কৰে ।  

বিধায়ক সুৰুজ দিহিঙীয়াই কয়,"চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জড়িয়তে স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলক যিসকলৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে ভাৰত স্বাধীন হ'ল তেওঁলোকক আজি ইয়াৰ পৰাই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ । চৰাইদেউ জিলাৰ ৪০% বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । তথাপি ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰিবই লাগিব তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে । কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে নহয় এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ।"

লগতে পঢ়ক: সময়ত আহি নাপালে এম্বুলেঞ্চ ! অগ্নিকাণ্ডত মহিলাৰ মৃত্য়ু - ইটিভি ভাৰত অসম

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী - ইটিভি ভাৰত অসম

Last Updated : August 14, 2026 at 1:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস
চৰাইদেউ
ইটিভি ভাৰত অসম
HAR GHAR TIRANGA
HAR GHAR TIRANGA 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Golaghat Hotel sensational case

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত গোলাঘাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা; হোটেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ আপত্তিজনক সামগ্ৰী

August 14, 2026 at 1:56 PM IST
80TH INDEPENDENCE DAY

ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান সোণোৱালৰ

August 14, 2026 at 10:26 AM IST
A woman died because the fire brigade couldn't arrive on Time at Kalgachia

সময়ত আহি নাপালে এম্বুলেঞ্চ ! অগ্নিকাণ্ডত মহিলাৰ মৃত্য়ু

August 14, 2026 at 8:11 AM IST
Veer Lachit Sena leader Shrinkhal Chaliha reacted over the Assam-Arunachal border situation

সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা

August 13, 2026 at 10:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.