ধুবুৰীত আৰম্ভ হৈছে লোকপিয়লৰ প্ৰশিক্ষণ - CENSUS 2027

ধুবুৰীত আৰম্ভ হৈছে লোকপিয়লৰ প্ৰশিক্ষণ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 29, 2026 at 3:50 PM IST

ধুবুৰী: লোকপিয়ল সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ উপ-মহাপঞ্জীয়ক ভাৰতী চন্দাৰ নেতৃত্বত ধুবুৰীত আৰম্ভ হৈছে লোকপিয়লৰ প্ৰশিক্ষণ । ২৭ মে' ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই লোকপিয়লৰ প্ৰশিক্ষণ শুকুৰবাৰেও চলি থকাৰ বিপৰীতে শনিবাৰে অন্ত পৰিব । গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁওস্থিত লোকপিয়ল সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ উপ-মহাপঞ্জীয়ক ভাৰতী চন্দাৰ নেতৃত্বত দুজনীয়া এটি দলে ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱনত প্ৰদান কৰিছে লোকপিয়লৰ প্ৰশিক্ষণ ।

ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰশিক্ষণত । এই প্ৰশিক্ষণত লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামখিনি কেনেকৈ কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় । বৰ্তমানৰ লোকপিয়ল-২০২৭ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হৈছে । এই লোকপিয়ল পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিজিটেল পদ্ধতিত কৰা হ'ব । লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় ১৭ আগষ্টত পৰা ৩০ আগষ্টলৈকে চলিব । এই সময়চোৱাত ৰাইজৰ থকা-খোৱা, স্বাস্থ্যকে আদি কৰি বিভিন্ন তথ্যৰ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।  

দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অঞ্চলভিত্তিত জন গণনা কৰা হ'ব । ধুবুৰী জিলাৰ ৮ টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৬ টা পৌৰসভা এলেকাত এই লোকপিয়লৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

