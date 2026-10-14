জন্মস্থানত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 14, 2026 at 10:29 PM IST
গোলাঘাট: অসমৰ অন্যতম আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদে ৪২টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে দলটোৰ জন্মস্থান গোলাঘাটতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
১৯৮৫ চনৰ ১৪ অক্টোবৰত গোলাঘাটত বহু প্রতিক্ষাৰ অন্তত সংগ্ৰামৰ আৰু আস্থাৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছিল । অসম আন্দোলনত ৮৫৫ জন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত সেইদিনা গোলাঘাট নগৰত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল জাতীবাদৰ আদৰ্শৰে অসম গণ পৰিষদৰ দল গঠন কৰা হৈছিল ।
এই উপলক্ষে গোলাঘাটস্থিত অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে পুৱা অগপৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি ড৹ নৃপেন বৰুৱাই দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । ইয়াৰ পিছতে সম্পাদক আছিকুৰ ৰহমান আৰু দলীয় বিষয়ববীয়াসকলে শ্বহীদ তৰ্পণ আৰু শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কাৰ্যালয়ত এখন সভাৰো আয়োজন কৰা হয় ।
সভাত আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগতে দলৰ জ্যেষ্ঠ আৰু নিষ্ঠাৱান সদস্য তথা শুভাকাংক্ষীসকল আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা অসম জাতীয় যুৱ প্ৰাৰ্থী সকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ আৰু আঞ্চলিকতাবাদী আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অৱদানক স্মৰণ কৰি দলীয় কৰ্মীসকলে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে ।
গোলাঘাট: অসমৰ অন্যতম আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদে ৪২টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে দলটোৰ জন্মস্থান গোলাঘাটতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
১৯৮৫ চনৰ ১৪ অক্টোবৰত গোলাঘাটত বহু প্রতিক্ষাৰ অন্তত সংগ্ৰামৰ আৰু আস্থাৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছিল । অসম আন্দোলনত ৮৫৫ জন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত সেইদিনা গোলাঘাট নগৰত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল জাতীবাদৰ আদৰ্শৰে অসম গণ পৰিষদৰ দল গঠন কৰা হৈছিল ।
এই উপলক্ষে গোলাঘাটস্থিত অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে পুৱা অগপৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি ড৹ নৃপেন বৰুৱাই দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । ইয়াৰ পিছতে সম্পাদক আছিকুৰ ৰহমান আৰু দলীয় বিষয়ববীয়াসকলে শ্বহীদ তৰ্পণ আৰু শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কাৰ্যালয়ত এখন সভাৰো আয়োজন কৰা হয় ।
সভাত আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগতে দলৰ জ্যেষ্ঠ আৰু নিষ্ঠাৱান সদস্য তথা শুভাকাংক্ষীসকল আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা অসম জাতীয় যুৱ প্ৰাৰ্থী সকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ আৰু আঞ্চলিকতাবাদী আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অৱদানক স্মৰণ কৰি দলীয় কৰ্মীসকলে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে ।