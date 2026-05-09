ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁৱৰ ডিআইইটিৰ ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন - MORIGAON NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁৱৰ ডিআইইটিৰ ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 6:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ ডিআইইটিৰ ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় ৷ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ অধ্যক্ষ কিশোৰ কুমাৰ দাসে পুৱাই পতাকা উত্তোলনেৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি কৰে ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ একতাৰ প্ৰতীক 'শীৰ্ষ গীতটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিৱেশন কৰে ৷ দিনৰ ভাগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰাংগনত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে তিৱা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি তথা বিশিষ্ট ভাষা-সংস্কৃতিৰ গৱেষক ড০ বিদ্যুৎ বিকাশ সেনাপতি ।

ভাষণ প্ৰসংগত সেনাপতিয়ে জিলাখনৰ শৈক্ষিক উত্তৰণত ডিআইইটিৰ ভূমিকাক শলাগ লোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক নিষ্ঠাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনায় ৷ ইফালে সভাত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আৰু সমাজকৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৩২ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।

লগতে পঢ়ক:

ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত অবৈধ লটাৰী টিকট বিক্ৰেতা

মৰিগাঁও : মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ ডিআইইটিৰ ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় ৷ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ অধ্যক্ষ কিশোৰ কুমাৰ দাসে পুৱাই পতাকা উত্তোলনেৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি কৰে ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ একতাৰ প্ৰতীক 'শীৰ্ষ গীতটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিৱেশন কৰে ৷ দিনৰ ভাগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰাংগনত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে তিৱা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি তথা বিশিষ্ট ভাষা-সংস্কৃতিৰ গৱেষক ড০ বিদ্যুৎ বিকাশ সেনাপতি ।

ভাষণ প্ৰসংগত সেনাপতিয়ে জিলাখনৰ শৈক্ষিক উত্তৰণত ডিআইইটিৰ ভূমিকাক শলাগ লোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক নিষ্ঠাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনায় ৷ ইফালে সভাত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আৰু সমাজকৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৩২ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।

লগতে পঢ়ক:

ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত অবৈধ লটাৰী টিকট বিক্ৰেতা

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও
মৰিগাঁও ডিআইইটি
ETV BHARAT ASSAM
মৰিগাঁৱৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান
MORIGAON NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dima Hasao accident

লামডিং-শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা; থিতাতে নিহত চালক

May 9, 2026 at 3:30 PM IST
Gauripur Drugs paddler arrested

গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী

May 9, 2026 at 3:30 PM IST
Kishor Chinte from Dhemaji passed the final medical science exam

বৃহত্তৰ উত্তৰ ধেমাজিয়ে লাভ কৰিলে এজন চিকিৎসক

May 9, 2026 at 2:26 PM IST
Dr Surajit Giri as member of the National Technical Advisory Committee

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰী পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সদস্য মনোনীত ডাঃ সুৰজিত গিৰি

May 9, 2026 at 10:42 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.