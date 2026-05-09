মৰিগাঁৱৰ ডিআইইটিৰ ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন - MORIGAON NEWS
Published : May 9, 2026 at 6:52 PM IST
মৰিগাঁও : মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ ডিআইইটিৰ ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় ৷ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ অধ্যক্ষ কিশোৰ কুমাৰ দাসে পুৱাই পতাকা উত্তোলনেৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি কৰে ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ একতাৰ প্ৰতীক 'শীৰ্ষ গীতটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিৱেশন কৰে ৷ দিনৰ ভাগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰাংগনত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে তিৱা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি তথা বিশিষ্ট ভাষা-সংস্কৃতিৰ গৱেষক ড০ বিদ্যুৎ বিকাশ সেনাপতি ।
ভাষণ প্ৰসংগত সেনাপতিয়ে জিলাখনৰ শৈক্ষিক উত্তৰণত ডিআইইটিৰ ভূমিকাক শলাগ লোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক নিষ্ঠাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনায় ৷ ইফালে সভাত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আৰু সমাজকৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৩২ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।
