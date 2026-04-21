যোৰহাটত দাওদাওকৈ জ্বলিল বাহন - বাহনত অগ্নিকাণ্ড

যোৰহাটত দাওদাওকৈ জ্বলিল বাহন

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 21, 2026 at 2:36 PM IST

যোৰহাট : যোৰহাট মাজমজিয়াত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ সমীপৰ মেজিক ষ্টেণ্ডত যাত্ৰীৰ বাবে অপেক্ষাৰত এখন বাহনত হঠাতে সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ । ৰাজপথৰ কাষত ৰৈ থকা সময়তে হঠাতে দাওদাওকৈ জ্বলি উঠে বাহনখন । 

অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ‘চানিয়া’ নামৰ মেক্সিম’ বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভষ্মীভূত হয় । যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবেই বাহনখনত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটোত চালক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা হৈছে ।

অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ অতি তৎপৰতাৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কিছুসময়ৰ বাবে অঞ্চলজুৰি এক হুৱাদুৱা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় ।

