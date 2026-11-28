বাল্য বিবাহ মুক্ত ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে জোনাইত মমবাতি সমদল
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 28, 2026 at 9:20 AM IST
জোনাই: বাল্য বিবাহ মুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে বৃহস্পতিবাৰে জোনাইত 'বাল্য, অপৰিপক্ক আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূলৰ আন্তৰ্জাতিক দিৱস' উদযাপন কৰা হয় । স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা 'আশা দৰ্শন'-ৰ উদ্যোগত আৰু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন, সমাজ কল্যাণ বিভাগ তথা ASRLM-ৰ সহযোগত জোনাইৰ মিচিং কৃষ্টি ভৱন প্ৰাংগণত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
এই উপলক্ষে শতাধিক মহিলা তথা ছাত্ৰীয়ে হাতত মমবাতি লৈ মিচিং কৃষ্টি ভৱনৰ পৰা ৰাংকপ তিনিআলি হৈ জোনাই সদৰলৈ প্ৰায় ১ কিলোমিটাৰ পথ সমদল কৰে । সমদলকাৰীসকলে 'বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক', 'বাল্য বিবাহ মুক্ত ভাৰত' আৰু 'এক কেণ্ডেল বেটি কে নাম পে' আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তোলে ।
কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জোনাইৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে কয় যে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপ সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এক অনন্য উদাহৰণ । ইফালে আশা দৰ্শনৰ ধেমাজি জিলা সমন্বয়ক নৱজ্যোতি দেউৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে ১,১০৫ টা বাল্য বিবাহ আৰু ৭৭ টা শিশু সৰবৰাহৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে তামুলপুৰ জিলাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা 'আশা দৰ্শনে' ২০০২ চনৰ পৰা শিশু শিক্ষা আৰু নাৰী সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰলসভাৱে কাম কৰি আহিছে ।
জোনাই: বাল্য বিবাহ মুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে বৃহস্পতিবাৰে জোনাইত 'বাল্য, অপৰিপক্ক আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূলৰ আন্তৰ্জাতিক দিৱস' উদযাপন কৰা হয় । স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা 'আশা দৰ্শন'-ৰ উদ্যোগত আৰু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন, সমাজ কল্যাণ বিভাগ তথা ASRLM-ৰ সহযোগত জোনাইৰ মিচিং কৃষ্টি ভৱন প্ৰাংগণত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
এই উপলক্ষে শতাধিক মহিলা তথা ছাত্ৰীয়ে হাতত মমবাতি লৈ মিচিং কৃষ্টি ভৱনৰ পৰা ৰাংকপ তিনিআলি হৈ জোনাই সদৰলৈ প্ৰায় ১ কিলোমিটাৰ পথ সমদল কৰে । সমদলকাৰীসকলে 'বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক', 'বাল্য বিবাহ মুক্ত ভাৰত' আৰু 'এক কেণ্ডেল বেটি কে নাম পে' আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তোলে ।
কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জোনাইৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে কয় যে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপ সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এক অনন্য উদাহৰণ । ইফালে আশা দৰ্শনৰ ধেমাজি জিলা সমন্বয়ক নৱজ্যোতি দেউৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে ১,১০৫ টা বাল্য বিবাহ আৰু ৭৭ টা শিশু সৰবৰাহৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে তামুলপুৰ জিলাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা 'আশা দৰ্শনে' ২০০২ চনৰ পৰা শিশু শিক্ষা আৰু নাৰী সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰলসভাৱে কাম কৰি আহিছে ।