সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় সমষ্টিত ভোটযুদ্ধৰ প্ৰচাৰ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 27, 2026 at 12:56 PM IST
ধেমাজি : এফালে আঘোণত কৃষক-দাৱনীৰ সোণগুটি চপোৱাৰ ব্যস্ততা আৰু আনফালে পৰিষদীয় সমষ্টিত ভোটযুদ্ধৰ ব্যাপক তৎপৰতা । অহা ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিতব্য মিচিং আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ দুই পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অধ্যূষিত গাঁৱত দিনে-নিশাই প্ৰাৰ্থী- সমৰ্থকসকলে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে ৷
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩০ নং ধেমাজি সমষ্টিৰ উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিজেপিৰ কৰ্মী যোগেন সোণোৱালে (বাহাৰ) সমষ্টিটোৰ ১৩খন গাঁৱত ভোটাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে ।
একেদৰে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ২৯নং বাটঘৰীয়া সমষ্টিৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনসমূহৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ডঃ নন্দিনী ডেকাই সমষ্টিটোৰ আমুলগুৰি, শিঙিমাৰী, ভেৰেকীচুক আদি গাঁৱৰ ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলাইছে ৷
লগতে পঢ়ক:ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ : ২ নং মূৰ্কংচেলেকত ৰাজকুমাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত : চাহমেল, গুৱা-পাণ বিতৰণৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা
ধেমাজি : এফালে আঘোণত কৃষক-দাৱনীৰ সোণগুটি চপোৱাৰ ব্যস্ততা আৰু আনফালে পৰিষদীয় সমষ্টিত ভোটযুদ্ধৰ ব্যাপক তৎপৰতা । অহা ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিতব্য মিচিং আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ দুই পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অধ্যূষিত গাঁৱত দিনে-নিশাই প্ৰাৰ্থী- সমৰ্থকসকলে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে ৷
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩০ নং ধেমাজি সমষ্টিৰ উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিজেপিৰ কৰ্মী যোগেন সোণোৱালে (বাহাৰ) সমষ্টিটোৰ ১৩খন গাঁৱত ভোটাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে ।
একেদৰে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ২৯নং বাটঘৰীয়া সমষ্টিৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনসমূহৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ডঃ নন্দিনী ডেকাই সমষ্টিটোৰ আমুলগুৰি, শিঙিমাৰী, ভেৰেকীচুক আদি গাঁৱৰ ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলাইছে ৷
লগতে পঢ়ক:ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ : ২ নং মূৰ্কংচেলেকত ৰাজকুমাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত : চাহমেল, গুৱা-পাণ বিতৰণৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা