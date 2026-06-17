ETV Bharat / Videos

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ - NAGAO BUS ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 5:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি: নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । এখন যাত্ৰীবাহী বাছ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথতে বাগৰি পৰে । বাছখন ডিফুৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল । বাছখনত প্ৰায় ৫০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । দ্ৰুতগতিত অহা বাছখনে প্ৰথমে এখন টেংকাৰত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পিছত বাগৰি পৰে । বাছখনত থকা কেইবাগৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যাত্ৰীসকলক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে আৰু আহতসকলক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । দুৰ্ঘটনাত পতিত বাছখনৰ নম্বৰ AS-০২-AC-৫১৫৫ । প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এজন যুৱকে কয়, "সেই সময়ত বৰষুণ হৈ আছিল । বাছখন তীব্ৰগতিত আহিছিল আৰু ৰৈ থকা টেংকাৰত খুন্দা মাৰে । বাছখন ৰাস্তাতে বাগৰি যায় । কেইজনমান যাত্ৰী আহত হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :

ধেমাজিত বান সমস্যা সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ

চামগুৰি: নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । এখন যাত্ৰীবাহী বাছ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথতে বাগৰি পৰে । বাছখন ডিফুৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল । বাছখনত প্ৰায় ৫০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । দ্ৰুতগতিত অহা বাছখনে প্ৰথমে এখন টেংকাৰত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পিছত বাগৰি পৰে । বাছখনত থকা কেইবাগৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যাত্ৰীসকলক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে আৰু আহতসকলক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । দুৰ্ঘটনাত পতিত বাছখনৰ নম্বৰ AS-০২-AC-৫১৫৫ । প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এজন যুৱকে কয়, "সেই সময়ত বৰষুণ হৈ আছিল । বাছখন তীব্ৰগতিত আহিছিল আৰু ৰৈ থকা টেংকাৰত খুন্দা মাৰে । বাছখন ৰাস্তাতে বাগৰি যায় । কেইজনমান যাত্ৰী আহত হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :

ধেমাজিত বান সমস্যা সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

নগাঁও
বাছ দুৰ্ঘটনা
পথ দুৰ্ঘটনা
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAO BUS ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MINISTER ATUL BORA

ধেমাজিত বান সমস্যা সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ

June 17, 2026 at 1:44 PM IST
Barpeta Police

সুৰামত্ত তিনি বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক, আৰক্ষীৰ জালত তিনি হত্যাকাৰী

June 16, 2026 at 8:15 PM IST
Burmese supari seized in Kaliabor, three arrested

কলিয়াবৰত বাৰ্মিজ চুপাৰিসহ তিনিজনক আটক

June 16, 2026 at 3:58 PM IST
Abhayapuri Rape

মণিৰুদ্দিনৰ কামনাৰ বলি কিশোৰী, সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন

June 16, 2026 at 2:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.