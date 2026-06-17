নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ - NAGAO BUS ACCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 17, 2026 at 5:48 PM IST
চামগুৰি: নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । এখন যাত্ৰীবাহী বাছ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথতে বাগৰি পৰে । বাছখন ডিফুৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল । বাছখনত প্ৰায় ৫০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । দ্ৰুতগতিত অহা বাছখনে প্ৰথমে এখন টেংকাৰত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পিছত বাগৰি পৰে । বাছখনত থকা কেইবাগৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যাত্ৰীসকলক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে আৰু আহতসকলক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । দুৰ্ঘটনাত পতিত বাছখনৰ নম্বৰ AS-০২-AC-৫১৫৫ । প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এজন যুৱকে কয়, "সেই সময়ত বৰষুণ হৈ আছিল । বাছখন তীব্ৰগতিত আহিছিল আৰু ৰৈ থকা টেংকাৰত খুন্দা মাৰে । বাছখন ৰাস্তাতে বাগৰি যায় । কেইজনমান যাত্ৰী আহত হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :
চামগুৰি: নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । এখন যাত্ৰীবাহী বাছ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথতে বাগৰি পৰে । বাছখন ডিফুৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল । বাছখনত প্ৰায় ৫০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । দ্ৰুতগতিত অহা বাছখনে প্ৰথমে এখন টেংকাৰত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পিছত বাগৰি পৰে । বাছখনত থকা কেইবাগৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যাত্ৰীসকলক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে আৰু আহতসকলক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । দুৰ্ঘটনাত পতিত বাছখনৰ নম্বৰ AS-০২-AC-৫১৫৫ । প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এজন যুৱকে কয়, "সেই সময়ত বৰষুণ হৈ আছিল । বাছখন তীব্ৰগতিত আহিছিল আৰু ৰৈ থকা টেংকাৰত খুন্দা মাৰে । বাছখন ৰাস্তাতে বাগৰি যায় । কেইজনমান যাত্ৰী আহত হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :