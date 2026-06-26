ETV Bharat / Videos

ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী দাহ - DIBRUGARH NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী দাহন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : শুকুৰবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ অপব্যৱহাৰ আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস পালন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত । এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ত একেলগে দাহ কৰা হ'ল প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ মাহৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহলৈকে ডিব্ৰুগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা অভিযানত জব্দ হোৱা ২৭১ গ্ৰাম হেৰ'ইন আৰু ৭৭ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা ধ্বংস কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, বিগত ৯ মাহে চলোৱা অভিযানত ১১২ টা ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ৭৬ টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত আইজিপি অখিলেশ কুমাৰ সিঙে কয়, "বিগত বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত ৬৭টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । দহন কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১.৪ কোটি । অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে সদায় নতুন প্ৰজন্মক টাৰ্গেট কৰে ৷ ড্ৰাগছ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়ে ৰাইজে খবৰ পালে আৰক্ষীক জনাব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক:অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি: যথা ৰীতি অনুসৰি মুকলি হ’ল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ

ডিব্ৰুগড় : শুকুৰবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ অপব্যৱহাৰ আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস পালন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত । এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ত একেলগে দাহ কৰা হ'ল প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ মাহৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহলৈকে ডিব্ৰুগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা অভিযানত জব্দ হোৱা ২৭১ গ্ৰাম হেৰ'ইন আৰু ৭৭ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা ধ্বংস কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, বিগত ৯ মাহে চলোৱা অভিযানত ১১২ টা ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ৭৬ টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত আইজিপি অখিলেশ কুমাৰ সিঙে কয়, "বিগত বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত ৬৭টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । দহন কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১.৪ কোটি । অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে সদায় নতুন প্ৰজন্মক টাৰ্গেট কৰে ৷ ড্ৰাগছ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়ে ৰাইজে খবৰ পালে আৰক্ষীক জনাব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক:অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি: যথা ৰীতি অনুসৰি মুকলি হ’ল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী
ডিব্ৰুগড়
আইজিপি অখিলেশ কুমাৰ সিং
ড্ৰাগছ
DIBRUGARH NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

farmers of Jonai distress after flood destroyed Paddy field

বালিয়ে পুতিলে সেউজীয়া ধাননি, পথাৰলৈ চাই হাহাকাৰ কৃষকৰ

June 26, 2026 at 2:44 PM IST
WILD ELEPHANTS TERROR

বালিজুৰিত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক

June 26, 2026 at 2:39 PM IST
TIWA CULTURAL PROJECT IN KATHIATALI

কঠীয়াতলীত লাখ টকীয়া তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন

June 26, 2026 at 2:33 PM IST
MP Rakibul Hussain visited the erosion affected area in Dhuburi

কেন্দ্ৰই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া বুজি নাপায়: ৰকিবুল হুছেইন

June 25, 2026 at 8:19 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.