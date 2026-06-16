কলিয়াবৰত বাৰ্মিজ চুপাৰিসহ তিনিজনক আটক - BURMESE SUPARI SEIZED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 16, 2026 at 3:58 PM IST
কলিয়াবৰ: ৰাজ্যত এতিয়াও অবাধে চলি আছে বাৰ্মিজ চুপাৰিৰ অবাধ বেহা । সম্প্ৰতি বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহৰ বাবে সৰবৰাহকাৰীয়ে বাচি লৈছে নৈশ বাছ । দেওবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত এখন যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ কৰে বস্তাই বস্তাই বাৰ্মিজ চুপাৰি । গৰাকীবিহীন বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে নৈশ বাছখনৰ চালক-হেন্দিমেনসহ তিনিজনক । লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এএছ-০১-এছচি-৮০৯৪ নম্বৰৰ বাছখন ।
চালক, হেণ্ডিমেনক আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছাৰ অন্তত বাৰ্মিজ চুপাৰিৰ কোনো গৰাকীৰ সন্ধান নোলোৱাত তিনিওজনকে প্ৰেৰণ কৰে জে'ল হাজোতলৈ । এই সন্দৰ্ভত আটকাধীন চালকজনে কয়,"গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী নৈশ বাছখনত দেওবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি আমনিত এজন লোকে কেঁচা পাচলি বুলি কৈ ১৯ টা বস্তা নৈশ বাছত উঠাই দিছিল । উঠাই দিয়া মানুহজনক চিনি নাপাওঁ । পাচলিখিনিৰ গৰাকীৰ ফোন নম্বৰ আছে ।" এতিয়া চুপাৰিৰ গৰাকীৰ সন্ধান উলিয়ালেহে বাছখনৰ চালক-হেণ্ডিমেনৰ ভাষ্যৰ সত্যতা পোহৰলৈ আহিব ।
কলিয়াবৰ: ৰাজ্যত এতিয়াও অবাধে চলি আছে বাৰ্মিজ চুপাৰিৰ অবাধ বেহা । সম্প্ৰতি বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহৰ বাবে সৰবৰাহকাৰীয়ে বাচি লৈছে নৈশ বাছ । দেওবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত এখন যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ কৰে বস্তাই বস্তাই বাৰ্মিজ চুপাৰি । গৰাকীবিহীন বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে নৈশ বাছখনৰ চালক-হেন্দিমেনসহ তিনিজনক । লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এএছ-০১-এছচি-৮০৯৪ নম্বৰৰ বাছখন ।
চালক, হেণ্ডিমেনক আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছাৰ অন্তত বাৰ্মিজ চুপাৰিৰ কোনো গৰাকীৰ সন্ধান নোলোৱাত তিনিওজনকে প্ৰেৰণ কৰে জে'ল হাজোতলৈ । এই সন্দৰ্ভত আটকাধীন চালকজনে কয়,"গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী নৈশ বাছখনত দেওবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি আমনিত এজন লোকে কেঁচা পাচলি বুলি কৈ ১৯ টা বস্তা নৈশ বাছত উঠাই দিছিল । উঠাই দিয়া মানুহজনক চিনি নাপাওঁ । পাচলিখিনিৰ গৰাকীৰ ফোন নম্বৰ আছে ।" এতিয়া চুপাৰিৰ গৰাকীৰ সন্ধান উলিয়ালেহে বাছখনৰ চালক-হেণ্ডিমেনৰ ভাষ্যৰ সত্যতা পোহৰলৈ আহিব ।