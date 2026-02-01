লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬ উপস্থাপন কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ LIVE - UNION BUDGET 2026
Published : February 1, 2026 at 11:04 AM IST
লোকসভাত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ৷ বেঙুনীয়া ৰঙৰ কট্টম কাঞ্চিভাৰমৰ ৰেচমৰ শাৰী পিন্ধি জাতীয় প্ৰতীক থকা পৰম্পৰাগত ৰঙা ‘বহী-খাটা’ শৈলীৰ পাউচত লৈ অহা ডিজিটেল টেবলেটৰ জৰিয়তে সংসদত কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬ দাখিল কৰে বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ৷ ইয়াৰ লগতে একেৰাহে নৱমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰি স্বাধীন ভাৰতত একেৰাহে সৰ্বাধিক বাজেট প্ৰদান কৰা প্ৰথমগৰাকী হিচাপে ইতিহাস ৰচনা সীতাৰমণৰ ৷ আজি বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যিক বিত্ত মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰী আৰু অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে প্ৰতিষ্ঠিত পৰম্পৰা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত তেওঁ সংসদত উপস্থিত হৈ কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত তেওঁ লোকসভাত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰে ৷
