বজ্ৰপাতে প্ৰাণ ল'লে বিএছএফ জোৱানৰ, তিনিচুকীয়াত শোকৰ ছাঁ - BSF JAWAN DIES
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 6, 2026 at 8:46 PM IST
তিনিচুকীয়া : পশ্চিমবংগত অসমৰ জোৱানৰ কৰুণ মৃত্যু । নিউ জলপাইগুৰিত কৰ্মৰত অৱস্থাতে বজ্ৰ পৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় তিনিচুকীয়াৰ জোৱান মহম্মদ টায়াৱ হুছেইনে । বিএএছএফ জোৱানগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ বাসগৃহত আহি পোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ শ শ লোক ওলাই আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ১৯৯৯ চনৰ ১২ নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়াৰ হিজুগুৰিত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহম্মদ টায়াৱ হুছেইনে ৩ বছৰ পূৰ্বে বিএছএফত যোগদান কৰিছিল ।
বাহিনীটোৰ ১৩০ নং বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল মহম্মদ টায়াৱ হুছেইন । তেওঁৰ আত্মীয়ই জনোৱা মতে যোৱা মাহত এমাহৰ ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ১ জুনত পুনৰ কৰ্মস্থলীলৈ উভতি গৈছিল । বিএছএফৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "তেওঁৰ ওপৰতে বজ্ৰ পৰিছিল । ১২ বজাৰ পৰা ৬ বজালৈ ডিউটি আছিল । চাইকেল লৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই এই ঘটনাটো হয় ।"
শনিবাৰে জোৱানগৰাকীৰ মৃতদেহ হিজুগুৰিৰ বাসগৃহত আহি পোৱাৰ পিছতে পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । সকলোৱে জোৱানগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত পশুধন: টোপোলা বান্ধি আই সকাম পাতিবলৈ পৰামৰ্শ পশু চিকিৎসকৰ
তিনিচুকীয়া : পশ্চিমবংগত অসমৰ জোৱানৰ কৰুণ মৃত্যু । নিউ জলপাইগুৰিত কৰ্মৰত অৱস্থাতে বজ্ৰ পৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় তিনিচুকীয়াৰ জোৱান মহম্মদ টায়াৱ হুছেইনে । বিএএছএফ জোৱানগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ বাসগৃহত আহি পোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ শ শ লোক ওলাই আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ১৯৯৯ চনৰ ১২ নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়াৰ হিজুগুৰিত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহম্মদ টায়াৱ হুছেইনে ৩ বছৰ পূৰ্বে বিএছএফত যোগদান কৰিছিল ।
বাহিনীটোৰ ১৩০ নং বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল মহম্মদ টায়াৱ হুছেইন । তেওঁৰ আত্মীয়ই জনোৱা মতে যোৱা মাহত এমাহৰ ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ১ জুনত পুনৰ কৰ্মস্থলীলৈ উভতি গৈছিল । বিএছএফৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "তেওঁৰ ওপৰতে বজ্ৰ পৰিছিল । ১২ বজাৰ পৰা ৬ বজালৈ ডিউটি আছিল । চাইকেল লৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই এই ঘটনাটো হয় ।"
শনিবাৰে জোৱানগৰাকীৰ মৃতদেহ হিজুগুৰিৰ বাসগৃহত আহি পোৱাৰ পিছতে পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । সকলোৱে জোৱানগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত পশুধন: টোপোলা বান্ধি আই সকাম পাতিবলৈ পৰামৰ্শ পশু চিকিৎসকৰ