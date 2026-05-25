তেজপুৰত পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে মেধাৱী ছাত্ৰৰ - TEZPUR ROAD ACCIDENT

তেজপুৰত পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে মেধাৱী ছাত্ৰৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 4:12 PM IST

তেজপুৰ: তেজপুৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী ডেকাৰগাঁৱৰ ১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোমবাৰে পুৱা এক হৃদয়বিদাৰক পথ দুৰ্ঘটনাত ডেকাৰগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰৰ ঘটনাস্থলীতে কৰুণ মৃত্যু হয় । নিহত ছাত্ৰগৰাকী তেজপুৰৰ পতিয়াচুবুৰীৰ কৃষ্ণকান্ত মিলি আৰু কল্পনা মিলিৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ ৰঞ্জন মিলি ।

পুৱা প্ৰায় ৮.৪৫ বজাত চাইকেলেৰে বিদ্যালয়লৈ গৈ ডেকাৰগাঁও চেণ্টাৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত একে দিশেৰে আহি থকা এখন ট্ৰাকে পিছফালৰ পৰা তীব্ৰবেগেৰে মহটিয়াই নিয়ে । ট্ৰাকৰ পিছচকা ছাত্ৰগৰাকীৰ মূৰৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱাত তেওঁ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যুক সাবটি লয় । ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছতেই ট্ৰাকচালকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা গাড়ীসহ পলায়ন কৰি শালনীবাৰী আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে উক্ত স্থানত চাৰিটাকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ গতিৰোধক নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই আহিছিল যদিও প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াত ক্ষুব্ধ ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । আনহাতে, তাৎক্ষণিকভাৱে গতিৰোধক নিৰ্মাণ নকৰিলে নশ্বৰ দেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যাবলৈ নিদিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

অৱশেষত অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ জেমচ আইন্দ আৰু তেজপুৰ সদৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মাধুৰ্য পৰাশৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ দাবীৰ সঁহাৰি জনোৱাত ৰাইজে মৃতদেহ আৰক্ষীক নিবলৈ দিয়ে ।

জানিব পৰা মতে, ৰঞ্জন মিলি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান খো-খো খেলুৱৈ তথা দক্ষ দৌৰবিদো আছিল। তেজপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ হৈ তেওঁ অচিৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় খো-খো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল । তেওঁৰ এই অকাল মৃত্যুৱে ক্ৰীড়া জগতখনত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । 

