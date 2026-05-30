দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ - RIVER EROSION

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 2:10 PM IST

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ : ভৰ বাৰিষা হোৱাই নাই কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । খহনীয়াই আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত আৰু বিএএছএফৰ শিবিৰলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । হাটশিঙিমাৰীৰ কানাইমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত আৰম্ভ হোৱা ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ।

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় নাগৰিক মনোৱাৰ ইছলাম মণ্ডলে কয়, "আইবিবি ৰাস্তাৰ কাষত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । খহনীয়া যদি তৎকালীনভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰা নহয় তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াৰ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, মছজিদ, ঘৰ-দুৱাৰ সকলো নদীত বিলীন হ'ব । কিবা কাৰণত এই পথ খহি পৰিলে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত আৰু বিএএছএফৰ শিবিৰৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিব । এনে হ'লে মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব ।" তেওঁ লগতে কয়, "এনে পৰিস্থিতিত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা জিলা প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance.

