দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ - RIVER EROSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 30, 2026 at 2:10 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ : ভৰ বাৰিষা হোৱাই নাই কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । খহনীয়াই আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত আৰু বিএএছএফৰ শিবিৰলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । হাটশিঙিমাৰীৰ কানাইমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত আৰম্ভ হোৱা ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় নাগৰিক মনোৱাৰ ইছলাম মণ্ডলে কয়, "আইবিবি ৰাস্তাৰ কাষত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । খহনীয়া যদি তৎকালীনভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰা নহয় তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াৰ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, মছজিদ, ঘৰ-দুৱাৰ সকলো নদীত বিলীন হ'ব । কিবা কাৰণত এই পথ খহি পৰিলে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত আৰু বিএএছএফৰ শিবিৰৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিব । এনে হ'লে মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব ।" তেওঁ লগতে কয়, "এনে পৰিস্থিতিত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা জিলা প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া: ৪০-৫০ খন গাঁৱলৈ অনি সংকেত
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ : ভৰ বাৰিষা হোৱাই নাই কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । খহনীয়াই আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত আৰু বিএএছএফৰ শিবিৰলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । হাটশিঙিমাৰীৰ কানাইমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত আৰম্ভ হোৱা ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় নাগৰিক মনোৱাৰ ইছলাম মণ্ডলে কয়, "আইবিবি ৰাস্তাৰ কাষত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । খহনীয়া যদি তৎকালীনভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰা নহয় তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াৰ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, মছজিদ, ঘৰ-দুৱাৰ সকলো নদীত বিলীন হ'ব । কিবা কাৰণত এই পথ খহি পৰিলে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত আৰু বিএএছএফৰ শিবিৰৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিব । এনে হ'লে মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব ।" তেওঁ লগতে কয়, "এনে পৰিস্থিতিত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা জিলা প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া: ৪০-৫০ খন গাঁৱলৈ অনি সংকেত