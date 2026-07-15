ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁৱত ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান সমাৰোহ: ৬ আগষ্টৰ পৰা দেশজুৰি নিচামুক্ত অভিযান - CAMPAIGN AGAINST DRUGS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁৱত ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান সমাৰোহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰিগাঁও সেৱা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও ডায়েট প্ৰেক্ষাগৃহত ‘সন্মান সমাৰোহ-২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানটোত জিলাখনৰ ২৯ গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা হয় । ​

এই অনুষ্ঠানত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ছত্তিশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত ৩৬ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় কেনয়িং চেম্পিয়নশ্বিপত পদক লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । ​অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মধ্য অসমৰ দায়িত্ববাহী নিৰ্মালি বেহেনজীয়ে কয় যে বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্ম নিচাৰ কৱলত পৰি ধবংসৰ পিনে গতি কৰিছে । ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সন্তানক পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰেও পুষ্ট কৰিব লাগিব ।" অহা ৬ আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি এক ‘নিচামুক্ত ভাৰত অভিযান’ আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।​  

অনুষ্ঠানটোত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক বিষয়া স্বপ্নৰ সৰকাৰ,মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ড৹ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া, ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ মুখ্য সঞ্চালিকা সৰিতা বেহেন তথা মৰিগাঁও কেন্দ্ৰৰ ভাৰতী বেহেন উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে

বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যৰ ৩৭০০০ লোক, শোণিতপুৰত এজনৰ মৃত্যু

মৰিগাঁও : প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰিগাঁও সেৱা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও ডায়েট প্ৰেক্ষাগৃহত ‘সন্মান সমাৰোহ-২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানটোত জিলাখনৰ ২৯ গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা হয় । ​

এই অনুষ্ঠানত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ছত্তিশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত ৩৬ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় কেনয়িং চেম্পিয়নশ্বিপত পদক লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । ​অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মধ্য অসমৰ দায়িত্ববাহী নিৰ্মালি বেহেনজীয়ে কয় যে বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্ম নিচাৰ কৱলত পৰি ধবংসৰ পিনে গতি কৰিছে । ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সন্তানক পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰেও পুষ্ট কৰিব লাগিব ।" অহা ৬ আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি এক ‘নিচামুক্ত ভাৰত অভিযান’ আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।​  

অনুষ্ঠানটোত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক বিষয়া স্বপ্নৰ সৰকাৰ,মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ড৹ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া, ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ মুখ্য সঞ্চালিকা সৰিতা বেহেন তথা মৰিগাঁও কেন্দ্ৰৰ ভাৰতী বেহেন উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে

বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যৰ ৩৭০০০ লোক, শোণিতপুৰত এজনৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
নিচামুক্ত ভাৰত অভিযান
CAMPAIGN AGAINST DRUGS
BRAHMA KUMARI ISHWARIYA UNIVERSITY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Four-lane road affected by artificial flood in Teok

গুৱাহাটীত নহয়, টীয়কত এজাক বৰষুণতে বুৰ গ'ল ৰাজপথ

July 15, 2026 at 2:32 PM IST
Nagaon Railway recruitment fraud

ভাৰতীয় ৰে'লৱেত নিযুক্তিৰ নামত দুষ্টচক্ৰৰ গোপন বেহা; লাখে লাখে ধন সংগ্ৰহ প্ৰৱঞ্চকৰ

July 14, 2026 at 10:50 PM IST
ALL INDIA CONGRESS SEVA DAL

জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ সেৱাদল, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ

July 14, 2026 at 7:19 PM IST
Body recovered in Bongaigaon

১৬ দিনত তিনিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ: ৰহস্য ভেদত বিফল বঙাইগাঁও আৰক্ষী

July 14, 2026 at 3:38 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.