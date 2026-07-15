মৰিগাঁৱত ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান সমাৰোহ: ৬ আগষ্টৰ পৰা দেশজুৰি নিচামুক্ত অভিযান - CAMPAIGN AGAINST DRUGS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 15, 2026 at 3:55 PM IST
মৰিগাঁও : প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰিগাঁও সেৱা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও ডায়েট প্ৰেক্ষাগৃহত ‘সন্মান সমাৰোহ-২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানটোত জিলাখনৰ ২৯ গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা হয় ।
এই অনুষ্ঠানত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ছত্তিশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত ৩৬ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় কেনয়িং চেম্পিয়নশ্বিপত পদক লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মধ্য অসমৰ দায়িত্ববাহী নিৰ্মালি বেহেনজীয়ে কয় যে বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্ম নিচাৰ কৱলত পৰি ধবংসৰ পিনে গতি কৰিছে । ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সন্তানক পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰেও পুষ্ট কৰিব লাগিব ।" অহা ৬ আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি এক ‘নিচামুক্ত ভাৰত অভিযান’ আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।
অনুষ্ঠানটোত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক বিষয়া স্বপ্নৰ সৰকাৰ,মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ড৹ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া, ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ মুখ্য সঞ্চালিকা সৰিতা বেহেন তথা মৰিগাঁও কেন্দ্ৰৰ ভাৰতী বেহেন উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে
মৰিগাঁও : প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰিগাঁও সেৱা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও ডায়েট প্ৰেক্ষাগৃহত ‘সন্মান সমাৰোহ-২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানটোত জিলাখনৰ ২৯ গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা হয় ।
এই অনুষ্ঠানত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ছত্তিশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত ৩৬ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় কেনয়িং চেম্পিয়নশ্বিপত পদক লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মধ্য অসমৰ দায়িত্ববাহী নিৰ্মালি বেহেনজীয়ে কয় যে বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্ম নিচাৰ কৱলত পৰি ধবংসৰ পিনে গতি কৰিছে । ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সন্তানক পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰেও পুষ্ট কৰিব লাগিব ।" অহা ৬ আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি এক ‘নিচামুক্ত ভাৰত অভিযান’ আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।
অনুষ্ঠানটোত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক বিষয়া স্বপ্নৰ সৰকাৰ,মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ড৹ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া, ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ মুখ্য সঞ্চালিকা সৰিতা বেহেন তথা মৰিগাঁও কেন্দ্ৰৰ ভাৰতী বেহেন উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে