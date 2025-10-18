হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৰ LIVE - ASSAM CABINET EXPANSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2025 at 11:02 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 11:09 AM IST
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিছে মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৱে ৷ পুৱা ১১ বজাত ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বিধায়ক চৰণ বড়োক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব ৷ বি টি চিৰ পৰিবৰ্তিত ৰাজনীতিৰ অংশ হিচাপে আজি অসম মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাজবাটৰ বি পি এফৰ বিধায়কগৰাকী ৷ কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাধাৰী চৰণ বড়ো বি পি এফৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা । ২০১৬ চনত বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা চৰণ বড়ো বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় । মাজবাটৰ পৰাই ২০২১ চনতো বি পি এফৰ বিধায়কৰূপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় যদিও তেওঁ বিৰোধীৰ আসনত বহিবলগীয়া হয় ৷
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিছে মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৱে ৷ পুৱা ১১ বজাত ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বিধায়ক চৰণ বড়োক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব ৷ বি টি চিৰ পৰিবৰ্তিত ৰাজনীতিৰ অংশ হিচাপে আজি অসম মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাজবাটৰ বি পি এফৰ বিধায়কগৰাকী ৷ কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাধাৰী চৰণ বড়ো বি পি এফৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা । ২০১৬ চনত বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা চৰণ বড়ো বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় । মাজবাটৰ পৰাই ২০২১ চনতো বি পি এফৰ বিধায়কৰূপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় যদিও তেওঁ বিৰোধীৰ আসনত বহিবলগীয়া হয় ৷