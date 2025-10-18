ETV Bharat / Videos

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৰ LIVE - ASSAM CABINET EXPANSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 11:02 AM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 11:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিছে মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৱে ৷ পুৱা ১১ বজাত ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বিধায়ক চৰণ বড়োক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব ৷ বি টি চিৰ পৰিবৰ্তিত ৰাজনীতিৰ অংশ হিচাপে আজি অসম মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাজবাটৰ বি পি এফৰ বিধায়কগৰাকী ৷ কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাধাৰী চৰণ বড়ো বি পি এফৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা । ২০১৬ চনত বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা চৰণ বড়ো বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় । মাজবাটৰ পৰাই ২০২১ চনতো বি পি এফৰ বিধায়কৰূপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় যদিও তেওঁ বিৰোধীৰ আসনত বহিবলগীয়া হয় ৷

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিছে মাজবাটৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৱে ৷ পুৱা ১১ বজাত ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বিধায়ক চৰণ বড়োক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব ৷ বি টি চিৰ পৰিবৰ্তিত ৰাজনীতিৰ অংশ হিচাপে আজি অসম মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাজবাটৰ বি পি এফৰ বিধায়কগৰাকী ৷ কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাধাৰী চৰণ বড়ো বি পি এফৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা । ২০১৬ চনত বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা চৰণ বড়ো বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় । মাজবাটৰ পৰাই ২০২১ চনতো বি পি এফৰ বিধায়কৰূপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় যদিও তেওঁ বিৰোধীৰ আসনত বহিবলগীয়া হয় ৷

Last Updated : October 18, 2025 at 11:09 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BPF MLA CHARAN BORO
NEW MINISTER OATH TAKING
HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM CABINET EXPANSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

zubeen garg

প্ৰতিকুল বতৰকো নেওচি যোৰহাটত প্ৰাণৰ শিল্পীক অগণন গুণমুগ্ধৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি LIVE

October 1, 2025 at 8:52 AM IST
LAST RITES OF ZUBEEN GARG

অসমী আইৰ প্ৰিয় সন্তান জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰা LIVE...

September 23, 2025 at 8:54 AM IST
Zubeen Garg Last Journey

প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা...

September 22, 2025 at 8:02 AM IST
Zubeen Garg last journey

মহান শিল্পীৰ অন্তিম যাত্ৰা...

September 21, 2025 at 9:18 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.