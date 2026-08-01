ETV Bharat / Videos

শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত বলিউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা; নিজহাতে পৰিবেশন কৰিলে খাদ্য - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানাক্ৰান্তৰ কাষত বলিউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 9:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : উজনি অসমৰ বান বিভীষিকাৰ কথা নতুনকৈ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । ৰাজ্যৰ লগতে দেশ তথা বিদেশতো শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিয়ে সকলোকে মূক কৰি তুলিছে । লগতে সকলোৱে বানাক্ৰান্তসকলক সম্ভৱপৰ সকলো সাহায্য আগবঢ়াবলৈ হাত উজান দিছে ।  

তাৰে মাজতে শনিবাৰে বানাক্ৰান্তসকলক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় বলিউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা । শিৱসাগৰলৈ আহি বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে গ্ল'বেল শিখ নামৰ সংস্থাটোৰ সদস্যসকলৰ সৈতে বান সাহায্য আগবঢ়ায় ।  

ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ আহি বলিউডৰ তাৰকাগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ টাউন ৰে'লৱে ষ্টেচনত খাটপথাৰ অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্তসকলক নিজ হাতে এসাঁজ আহাৰ পৰিবেশন কৰে । আনহাতে, শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বানাক্ৰান্তসকললৈ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে দুৰ্গতসকলক সহায়ৰ বাবে সকলোলৈকে আহ্বান জনায়‌ ।

তেওঁ কয়, "মই বহু সময়ৰ পৰা টিভিত দেখি আছিলোঁ যে কি হৈ আছে । মই গ্ল'বেল শিখ অৰ্গেনাইজেচনৰ সৈতে বহু বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ । দলটো এসপ্তাহ পূৰ্বেই ইয়ালৈ আহিছে । তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয় সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি আছে । আজি মই তেওঁলোকৰ সৈতে আহিছোঁ আৰু পৰিস্থিত দেখি বহুত দুখ হৈছে । কিমান লোকচান হৈছে, কিমান পানী হৈছে, কিমান গাঁও ডুব গৈছে । সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি সহায় কৰিব লাগে আৰু মই গ্ল'বেল শিখৰ জৰিয়তে ইয়ালৈ আহি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ সিমানখিনি কৰিছেঁ ।"

লগতে পঢ়ক :বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা

শিৱসাগৰ : উজনি অসমৰ বান বিভীষিকাৰ কথা নতুনকৈ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । ৰাজ্যৰ লগতে দেশ তথা বিদেশতো শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিয়ে সকলোকে মূক কৰি তুলিছে । লগতে সকলোৱে বানাক্ৰান্তসকলক সম্ভৱপৰ সকলো সাহায্য আগবঢ়াবলৈ হাত উজান দিছে ।  

তাৰে মাজতে শনিবাৰে বানাক্ৰান্তসকলক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় বলিউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা । শিৱসাগৰলৈ আহি বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে গ্ল'বেল শিখ নামৰ সংস্থাটোৰ সদস্যসকলৰ সৈতে বান সাহায্য আগবঢ়ায় ।  

ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ আহি বলিউডৰ তাৰকাগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ টাউন ৰে'লৱে ষ্টেচনত খাটপথাৰ অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্তসকলক নিজ হাতে এসাঁজ আহাৰ পৰিবেশন কৰে । আনহাতে, শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বানাক্ৰান্তসকললৈ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে দুৰ্গতসকলক সহায়ৰ বাবে সকলোলৈকে আহ্বান জনায়‌ ।

তেওঁ কয়, "মই বহু সময়ৰ পৰা টিভিত দেখি আছিলোঁ যে কি হৈ আছে । মই গ্ল'বেল শিখ অৰ্গেনাইজেচনৰ সৈতে বহু বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ । দলটো এসপ্তাহ পূৰ্বেই ইয়ালৈ আহিছে । তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয় সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি আছে । আজি মই তেওঁলোকৰ সৈতে আহিছোঁ আৰু পৰিস্থিত দেখি বহুত দুখ হৈছে । কিমান লোকচান হৈছে, কিমান পানী হৈছে, কিমান গাঁও ডুব গৈছে । সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি সহায় কৰিব লাগে আৰু মই গ্ল'বেল শিখৰ জৰিয়তে ইয়ালৈ আহি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ সিমানখিনি কৰিছেঁ ।"

লগতে পঢ়ক :বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা

For All Latest Updates

TAGGED:

GLOBAL SIKHS
অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা
শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতি
ইটিভি ভাৰত অসম
RANDEEP HOODA SIVASAGAR VISIT

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Teok News

মইনাপৰীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ

August 1, 2026 at 3:34 PM IST
Representative image

হাফলঙত শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

August 1, 2026 at 11:31 AM IST
aasu leader utpal sarma

গুজৰাটত পানীৰ পাছদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী যায়, অসমলৈ কিয় অহা নাই আৰু পুঁজি দিয়া নাই ; আছু নেতৃত্ব

July 31, 2026 at 8:32 PM IST
EROSION

দৌলাশালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন নাৰায়ণ ডেকাৰ

July 31, 2026 at 1:48 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.