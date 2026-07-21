ঘৰ পাবলৈ ৫০০ মিটাৰ দূৰত অভয়াপুৰীত উদ্ধাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ মৃতদেহ - BODY RECOVERED AT ABHAYAPURI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 21, 2026 at 8:18 AM IST
বঙাইগাঁও : এক ৰহস্যজনক অৱস্থাত সোমবাৰে নিশা অভয়াপুৰীৰ বড়িগাঁও পাহাৰতলীৰ এটা পুখুৰীত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ মৃত লোকজন অভয়াপুৰীৰ নীলমণি ৰায়ৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ একাংশ পথচাৰীয়ে পাহাৰতলীত পথৰ কাষতে সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত এখন মটৰ চাইকেল প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ তাৰ পাছতে সন্দেহৱশতঃ বিচাৰ খোচাৰ কৰাত পুখুৰীৰ মাজভাগত নীলমণি ৰায়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এগাৰকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা অভয়াপুৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰাক্তন আচাৰ্য আছিল নীলমণি ৷
মৃতকৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, ‘‘মোক গাঁৱৰে এজন লোকে ফোন কৰি এটা পুখুৰীৰ কাষত নীলমণিৰ কেৱল বাইকখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আমি ঘটনাস্থলীত আহি বাইকখনৰ লগতে পুখুৰীৰ মাজ ভাগত তেওঁৰ হেলমেটটো প্ৰত্যক্ষ কৰো ৷ এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতে গাঁৱৰে এজন লোকে পুখুৰীৰ মাজলৈ গৈ নীলমণিৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি এতিয়ালৈকে কাকো সন্দেহ কৰা নাই ৷ কাৰণ বাৰিষাৰ বতৰ, সম্ভৱতঃ কোনো কাৰণত পুখুৰীৰ কাষলৈ যোৱাত হঠাতে পিছলি তাত পৰি যায় আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷’’
ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতে এই ঘটনাৰ সঠিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব ৷
|লগতে পঢ়ক : বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক
বঙাইগাঁও : এক ৰহস্যজনক অৱস্থাত সোমবাৰে নিশা অভয়াপুৰীৰ বড়িগাঁও পাহাৰতলীৰ এটা পুখুৰীত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ মৃত লোকজন অভয়াপুৰীৰ নীলমণি ৰায়ৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ একাংশ পথচাৰীয়ে পাহাৰতলীত পথৰ কাষতে সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত এখন মটৰ চাইকেল প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ তাৰ পাছতে সন্দেহৱশতঃ বিচাৰ খোচাৰ কৰাত পুখুৰীৰ মাজভাগত নীলমণি ৰায়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এগাৰকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা অভয়াপুৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰাক্তন আচাৰ্য আছিল নীলমণি ৷
মৃতকৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, ‘‘মোক গাঁৱৰে এজন লোকে ফোন কৰি এটা পুখুৰীৰ কাষত নীলমণিৰ কেৱল বাইকখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আমি ঘটনাস্থলীত আহি বাইকখনৰ লগতে পুখুৰীৰ মাজ ভাগত তেওঁৰ হেলমেটটো প্ৰত্যক্ষ কৰো ৷ এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতে গাঁৱৰে এজন লোকে পুখুৰীৰ মাজলৈ গৈ নীলমণিৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি এতিয়ালৈকে কাকো সন্দেহ কৰা নাই ৷ কাৰণ বাৰিষাৰ বতৰ, সম্ভৱতঃ কোনো কাৰণত পুখুৰীৰ কাষলৈ যোৱাত হঠাতে পিছলি তাত পৰি যায় আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷’’
ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতে এই ঘটনাৰ সঠিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব ৷
|লগতে পঢ়ক : বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক