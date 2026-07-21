ETV Bharat / Videos

ঘৰ পাবলৈ ৫০০ মিটাৰ দূৰত অভয়াপুৰীত উদ্ধাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ মৃতদেহ - BODY RECOVERED AT ABHAYAPURI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অভয়াপুৰীত উদ্ধাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ মৃতদেহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 8:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : এক ৰহস্যজনক অৱস্থাত সোমবাৰে নিশা অভয়াপুৰীৰ বড়িগাঁও পাহাৰতলীৰ এটা পুখুৰীত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ মৃত লোকজন অভয়াপুৰীৰ নীলমণি ৰায়ৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ একাংশ পথচাৰীয়ে পাহাৰতলীত পথৰ কাষতে সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত এখন মটৰ চাইকেল প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ তাৰ পাছতে সন্দেহৱশতঃ বিচাৰ খোচাৰ কৰাত পুখুৰীৰ মাজভাগত নীলমণি ৰায়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এগাৰকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা অভয়াপুৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰাক্তন আচাৰ্য আছিল নীলমণি ৷

মৃতকৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, ‘‘মোক গাঁৱৰে এজন লোকে ফোন কৰি এটা পুখুৰীৰ কাষত নীলমণিৰ কেৱল বাইকখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আমি ঘটনাস্থলীত আহি বাইকখনৰ লগতে পুখুৰীৰ মাজ ভাগত তেওঁৰ হেলমেটটো প্ৰত্যক্ষ কৰো ৷ এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতে গাঁৱৰে এজন লোকে পুখুৰীৰ মাজলৈ গৈ নীলমণিৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি এতিয়ালৈকে কাকো সন্দেহ কৰা নাই ৷ কাৰণ বাৰিষাৰ বতৰ, সম্ভৱতঃ কোনো কাৰণত পুখুৰীৰ কাষলৈ যোৱাত হঠাতে পিছলি তাত পৰি যায় আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷’’

ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতে এই ঘটনাৰ সঠিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব ৷

লগতে পঢ়ক : বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক

বঙাইগাঁও : এক ৰহস্যজনক অৱস্থাত সোমবাৰে নিশা অভয়াপুৰীৰ বড়িগাঁও পাহাৰতলীৰ এটা পুখুৰীত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ মৃত লোকজন অভয়াপুৰীৰ নীলমণি ৰায়ৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ একাংশ পথচাৰীয়ে পাহাৰতলীত পথৰ কাষতে সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত এখন মটৰ চাইকেল প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ তাৰ পাছতে সন্দেহৱশতঃ বিচাৰ খোচাৰ কৰাত পুখুৰীৰ মাজভাগত নীলমণি ৰায়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এগাৰকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা অভয়াপুৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰাক্তন আচাৰ্য আছিল নীলমণি ৷

মৃতকৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, ‘‘মোক গাঁৱৰে এজন লোকে ফোন কৰি এটা পুখুৰীৰ কাষত নীলমণিৰ কেৱল বাইকখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আমি ঘটনাস্থলীত আহি বাইকখনৰ লগতে পুখুৰীৰ মাজ ভাগত তেওঁৰ হেলমেটটো প্ৰত্যক্ষ কৰো ৷ এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতে গাঁৱৰে এজন লোকে পুখুৰীৰ মাজলৈ গৈ নীলমণিৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি এতিয়ালৈকে কাকো সন্দেহ কৰা নাই ৷ কাৰণ বাৰিষাৰ বতৰ, সম্ভৱতঃ কোনো কাৰণত পুখুৰীৰ কাষলৈ যোৱাত হঠাতে পিছলি তাত পৰি যায় আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷’’

ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতে এই ঘটনাৰ সঠিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব ৷

লগতে পঢ়ক : বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক

For All Latest Updates

TAGGED:

মৃতদেহ উদ্ধাৰ
সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ মৃতদেহ
ই টিভি ভাৰত অসম
BODY RECOVERED AT ABHAYAPURI
ABHAYAPURI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FLOOD AT TITABOR

তিতাবৰত ভয়াবহ বান, বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল দুই কিশোৰী

July 20, 2026 at 8:32 PM IST
FLOOD IN CHARAIDEO DISTRICT

চৰাইদেউ জিলাত ভয়াবহ বান, নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ

July 20, 2026 at 7:56 PM IST
Holy Shravan Month

শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰে টিহুৰ শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম

July 20, 2026 at 6:25 PM IST
Woman drowns in Kaliabor

বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক

July 20, 2026 at 4:01 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.