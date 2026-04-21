পাঁচদিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন মাধৱ শৰ্মাৰ মৃতদেহ - MAJULI YOUTH BODY RECOVER

পাঁচদিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন মাধৱ শৰ্মাৰ মৃতদেহ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 21, 2026 at 7:19 PM IST

মাজুলী: বিহুৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে  যোৱা ১৬ এপ্ৰিলত মাজুলীত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ঘটনা । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ফেৰীৰ পৰা পৰিছিল এজন যুৱক । পিছত জানিব পৰা মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিখোঁজ হোৱা যুৱকজন আছিল মাজুলীৰ । ৫ দিন ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ থকা মাধৱ শৰ্মাৰ মৃতদেহ অৱশেষত মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হয় । ভকত চাপৰি আৰু মছুৱা চাপৰিৰ মাজৰ এটা সুঁতিত স্থানীয় গোপালকে মৃতদেহটো উপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে । আৰক্ষী আৰু SDRF বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে । পৰিয়ালৰ লোকে মৃতদেহটো মাধৱ শৰ্মাৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে । আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আৰু ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । মৃত যুৱকজনৰ ভনীয়েকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আজি পাঁচটা দিনে আমি দাদা ক'ত আছে, কিদৰে আছে সেই বিষয়ে জানিব পৰা নাছিলোঁ । আজি পাঁচটা দিনৰ মূৰত অন্ততঃ নিশ্চিত খবৰটো লাভ কৰিছোঁ । এই পাঁচটা দিনত আৰক্ষী প্ৰশাসন, মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু SDRF এ যিদৰে সহায় কৰিলে তাৰ বাবে সেইসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক:

১৯৯৫ চনত বিলমুখত প্ৰাণ আহুতি দিয়া মিচিং আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ

মাজুলী: বিহুৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে  যোৱা ১৬ এপ্ৰিলত মাজুলীত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ঘটনা । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ফেৰীৰ পৰা পৰিছিল এজন যুৱক । পিছত জানিব পৰা মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিখোঁজ হোৱা যুৱকজন আছিল মাজুলীৰ । ৫ দিন ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ থকা মাধৱ শৰ্মাৰ মৃতদেহ অৱশেষত মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হয় । ভকত চাপৰি আৰু মছুৱা চাপৰিৰ মাজৰ এটা সুঁতিত স্থানীয় গোপালকে মৃতদেহটো উপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে । আৰক্ষী আৰু SDRF বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে । পৰিয়ালৰ লোকে মৃতদেহটো মাধৱ শৰ্মাৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে । আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আৰু ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । মৃত যুৱকজনৰ ভনীয়েকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আজি পাঁচটা দিনে আমি দাদা ক'ত আছে, কিদৰে আছে সেই বিষয়ে জানিব পৰা নাছিলোঁ । আজি পাঁচটা দিনৰ মূৰত অন্ততঃ নিশ্চিত খবৰটো লাভ কৰিছোঁ । এই পাঁচটা দিনত আৰক্ষী প্ৰশাসন, মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু SDRF এ যিদৰে সহায় কৰিলে তাৰ বাবে সেইসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক:

১৯৯৫ চনত বিলমুখত প্ৰাণ আহুতি দিয়া মিচিং আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ

