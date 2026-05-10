চৰকাৰলৈ অপক্ষে নকৰি বিজেপি সমৰ্থকে চলালে উচ্ছেদ অভিযান, ভাঙি দিয়া হ'ল ঘৰ - EVICTION DRIVE IN JAGIROAD

চৰকাৰলৈ অপক্ষে নকৰি বিজেপি সমৰ্থকে চলালে উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 10, 2026 at 7:50 PM IST

মৰিগাঁও : দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি, ১২ মে’ত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপত লোৱাই নাই তাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ একাংশ দলীয় কৰ্মীয়ে ল'লে ডাঙৰ পদক্ষেপ ৷ এনডিএ বা বিজেপি চৰকাৰলৈ অপেক্ষা নকৰি একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে এক্সন আৰম্ভ কৰিছে বিজেপি সমৰ্থকে ৷

দেওবাৰে জাগীৰোড সমষ্টিৰ নেলী অঞ্চলৰ বৰপায়ক গাঁৱত একাংশ বিজেপি সমৰ্থকে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ লগতে কাটি দিলে পথ ৷ বিজেপি সমৰ্থকৰ মন্তব্য অনুসৰি, বৰপায়ক গাঁৱৰ একাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকে বিজেপিক ভোট দিয়া নাছিল। যাৰ বাবে তেওঁলোকে চলাচল কৰা একমাত্ৰ ৰাস্তাটো এক্সেভেটৰ লগাই যাতায়তৰ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হ'ল ।

লগতে বিজেপিক ভোট নিদিয়া গাঁওবাসীৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল বন্ধ, অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন কৰ্তন আৰু পিএমএইৱাই ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে একাংশ বিজেপি সমৰ্থকে ৷

লগেত পঢ়ক:নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক;পৰাজয়ৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ গৌৰৱ গগৈৰ

