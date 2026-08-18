ETV Bharat / Videos

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে জিলা পৰ্যায়ৰ বৈঠক - ASSAM STATE BJP PRESIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে জিলা পৰ্যায়ৰ বৈঠক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 3:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ : বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলাখনৰ সমূহ বিষয়ববীয়া, মণ্ডল সভাপতি-সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ 

বৈঠকৰ পাছত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই দলৰ সাংগঠনিক বিষয়ৰ লগতে ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

তেওঁ লগতে বিটিচিত বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতাত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একেলগে মিলি অৰ্থাৎ বিটিচি চৰকাৰখনক সহযোগ কৰি কেনেদৰে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ৷ 

ইফালে নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত দলটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব যদিও সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত থাকিব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ সমষ্টিটোত বুথ পৰ্যায়লৈ দলীয় কাম আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি অহা সপ্তাহত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন কঠিন হ'লেও জিক‍াৰ বাবে খেলিম : দিলীপ শইকীয়া

কোকৰাঝাৰ : বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলাখনৰ সমূহ বিষয়ববীয়া, মণ্ডল সভাপতি-সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ 

বৈঠকৰ পাছত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই দলৰ সাংগঠনিক বিষয়ৰ লগতে ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

তেওঁ লগতে বিটিচিত বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতাত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একেলগে মিলি অৰ্থাৎ বিটিচি চৰকাৰখনক সহযোগ কৰি কেনেদৰে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ৷ 

ইফালে নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত দলটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব যদিও সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত থাকিব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ সমষ্টিটোত বুথ পৰ্যায়লৈ দলীয় কাম আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি অহা সপ্তাহত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন কঠিন হ'লেও জিক‍াৰ বাবে খেলিম : দিলীপ শইকীয়া

For All Latest Updates

TAGGED:

দিলীপ শইকীয়া
কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপি
বিটিচি চৰকাৰ
ASSAM STATE BJP PRESIDENT
DILIP SAIKIA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Historical Moinaporia Namghar

মইনাপৰীয়া নামঘৰত মাহজোৰাকৈ ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ

August 18, 2026 at 4:18 PM IST
DIBRUGARH NEWS

টিংখাঙৰ বেতনি গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ

August 15, 2026 at 5:22 PM IST
80th Independence Day

বিহালীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনত অথন্তৰ

August 15, 2026 at 4:20 PM IST
80th Independence Day

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু ভগৱান আছে: নগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

August 15, 2026 at 3:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.