কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে জিলা পৰ্যায়ৰ বৈঠক - ASSAM STATE BJP PRESIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 18, 2026 at 3:47 PM IST
কোকৰাঝাৰ : বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলাখনৰ সমূহ বিষয়ববীয়া, মণ্ডল সভাপতি-সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷
বৈঠকৰ পাছত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই দলৰ সাংগঠনিক বিষয়ৰ লগতে ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
তেওঁ লগতে বিটিচিত বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতাত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একেলগে মিলি অৰ্থাৎ বিটিচি চৰকাৰখনক সহযোগ কৰি কেনেদৰে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইফালে নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত দলটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব যদিও সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত থাকিব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ সমষ্টিটোত বুথ পৰ্যায়লৈ দলীয় কাম আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি অহা সপ্তাহত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন কঠিন হ'লেও জিকাৰ বাবে খেলিম : দিলীপ শইকীয়া
কোকৰাঝাৰ : বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলাখনৰ সমূহ বিষয়ববীয়া, মণ্ডল সভাপতি-সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷
বৈঠকৰ পাছত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই দলৰ সাংগঠনিক বিষয়ৰ লগতে ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
তেওঁ লগতে বিটিচিত বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতাত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একেলগে মিলি অৰ্থাৎ বিটিচি চৰকাৰখনক সহযোগ কৰি কেনেদৰে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইফালে নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত দলটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব যদিও সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত থাকিব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ সমষ্টিটোত বুথ পৰ্যায়লৈ দলীয় কাম আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি অহা সপ্তাহত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন কঠিন হ'লেও জিকাৰ বাবে খেলিম : দিলীপ শইকীয়া