ETV Bharat / Videos

গৌৰৱ গগৈক কাগজৰ বাঘ আখ্যা বিশ্বজিৎ ফুকনৰ - SARUPATHAR NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
গৌৰৱ গগৈ কাগজৰ বাঘ বুলি আখ্যা বিশ্বজিৎ ফুকনৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : বহু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ওলাল নিৰ্বাচনী ফলাফল ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিৰ ভিতৰত যোৰহাট সমষ্টি অন্যতম আছিল ৷ নিৰ্বাচনৰ আয়োগে ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কৰা নাই যদিও যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে ৷ এই তথ্য পোৱাৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈক কাগজৰ বাঘ আখ্যা দিলে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ।

তেওঁ লগতে কয়,"এগজিট প'লক তেওঁলোকে ভুল বুলি কৈছিল ৷ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি ৰাইজে আস্থা প্ৰকাশ কৰি ভোটদান কৰিলে । অসমত উন্নয়নৰ যি ধাৰা সেয়া আগন্তুক দিনত তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িব ৷ ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে অসমক গঢ়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ যি সপোন সেয়া পূৰণ হ'ব আগন্তুক দিনত ৷ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে হিমন্ত চৰকাৰক ৷"

লগতে পঢ়ক:দিছপুৰ-বিহপুৰীয়াৰ শেহতীয়া খবৰ: বৃহৎ ব্যৱধানত আগুৱাইছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, পিছুৱাই আছে ভূপেন বৰা  

গোলাঘাট : বহু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ওলাল নিৰ্বাচনী ফলাফল ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিৰ ভিতৰত যোৰহাট সমষ্টি অন্যতম আছিল ৷ নিৰ্বাচনৰ আয়োগে ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কৰা নাই যদিও যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে ৷ এই তথ্য পোৱাৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈক কাগজৰ বাঘ আখ্যা দিলে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ।

তেওঁ লগতে কয়,"এগজিট প'লক তেওঁলোকে ভুল বুলি কৈছিল ৷ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি ৰাইজে আস্থা প্ৰকাশ কৰি ভোটদান কৰিলে । অসমত উন্নয়নৰ যি ধাৰা সেয়া আগন্তুক দিনত তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িব ৷ ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে অসমক গঢ়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ যি সপোন সেয়া পূৰণ হ'ব আগন্তুক দিনত ৷ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে হিমন্ত চৰকাৰক ৷"

লগতে পঢ়ক:দিছপুৰ-বিহপুৰীয়াৰ শেহতীয়া খবৰ: বৃহৎ ব্যৱধানত আগুৱাইছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, পিছুৱাই আছে ভূপেন বৰা  

For All Latest Updates

TAGGED:

সৰুপথাৰ সমষ্টি
গৌৰৱ গগৈ
বিশ্বজিৎ ফুকন
ETV BHARAT ASSAM
SARUPATHAR NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ ভুৱন গামক

May 4, 2026 at 6:10 PM IST
Rupak Sarma wins in the Nagaon-Batadroba constituency

নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত ৬০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়লাভ ৰূপক শৰ্মাৰ

May 4, 2026 at 3:50 PM IST
Manikachar Legislative Assembly Constituency

মানকাচৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানৰ অগ্ৰগতি

May 4, 2026 at 3:00 PM IST
Assembly Election Results

বিটিচিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় নিশ্চিত: মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম

May 4, 2026 at 2:58 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.