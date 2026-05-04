গৌৰৱ গগৈক কাগজৰ বাঘ আখ্যা বিশ্বজিৎ ফুকনৰ - SARUPATHAR NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 4, 2026 at 6:10 PM IST
গোলাঘাট : বহু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ওলাল নিৰ্বাচনী ফলাফল ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিৰ ভিতৰত যোৰহাট সমষ্টি অন্যতম আছিল ৷ নিৰ্বাচনৰ আয়োগে ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কৰা নাই যদিও যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে ৷ এই তথ্য পোৱাৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈক কাগজৰ বাঘ আখ্যা দিলে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
তেওঁ লগতে কয়,"এগজিট প'লক তেওঁলোকে ভুল বুলি কৈছিল ৷ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি ৰাইজে আস্থা প্ৰকাশ কৰি ভোটদান কৰিলে । অসমত উন্নয়নৰ যি ধাৰা সেয়া আগন্তুক দিনত তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িব ৷ ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে অসমক গঢ়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ যি সপোন সেয়া পূৰণ হ'ব আগন্তুক দিনত ৷ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে হিমন্ত চৰকাৰক ৷"
লগতে পঢ়ক:দিছপুৰ-বিহপুৰীয়াৰ শেহতীয়া খবৰ: বৃহৎ ব্যৱধানত আগুৱাইছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, পিছুৱাই আছে ভূপেন বৰা
গোলাঘাট : বহু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ওলাল নিৰ্বাচনী ফলাফল ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিৰ ভিতৰত যোৰহাট সমষ্টি অন্যতম আছিল ৷ নিৰ্বাচনৰ আয়োগে ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কৰা নাই যদিও যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে ৷ এই তথ্য পোৱাৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈক কাগজৰ বাঘ আখ্যা দিলে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
তেওঁ লগতে কয়,"এগজিট প'লক তেওঁলোকে ভুল বুলি কৈছিল ৷ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি ৰাইজে আস্থা প্ৰকাশ কৰি ভোটদান কৰিলে । অসমত উন্নয়নৰ যি ধাৰা সেয়া আগন্তুক দিনত তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িব ৷ ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে অসমক গঢ়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ যি সপোন সেয়া পূৰণ হ'ব আগন্তুক দিনত ৷ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে হিমন্ত চৰকাৰক ৷"
লগতে পঢ়ক:দিছপুৰ-বিহপুৰীয়াৰ শেহতীয়া খবৰ: বৃহৎ ব্যৱধানত আগুৱাইছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, পিছুৱাই আছে ভূপেন বৰা