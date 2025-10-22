জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত বিজেপি LIVE - JUSTICE RALLY IN NALBARI
Published : October 22, 2025 at 11:37 AM IST
জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত আজি নলবাৰীত জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত এক বিশাল জন সমদল উলিওৱা হয় ৷ নলবাৰীৰ ছহিদ মুকুন্দ কাকতি বাছ আস্থানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সমদল গর্ডন খেলপথাৰত সামৰণি পৰিব ৷ সমদলত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা উপস্থিত থাকে ৷ জুবিন গাৰ্গক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে সঠিক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত বিজেপি দলে ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী শীৰ্ষক এই জন সমদলৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৷ পৰ্যায় ক্ৰমে ঠায়ে ঠায়ে হ’ব বিজেপিৰ এই বিশাল জন সমদল ৷ আজি নলবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় বিজেপিৰ এই ন্যায় যাত্রা ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ২৩ অক্টোবৰত মঙলদৈ, ২৪ অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, কাছাৰত বিজেপিয়ে কৰিব ন্যায় যাত্রা ৷
