ETV Bharat / Videos

শিৱসাগৰত বিজেপিৰ গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও পদযাত্ৰা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰত বিজেপিৰ গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও পদযাত্ৰা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2026 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : শেহতীয়াকৈ দিল্লী আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদ আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিবাদে দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে বিজেপি দলেও ঠায়ে ঠায়ে সমদলৰ আয়োজন কৰিছে । 

তাৰ অংশ হিচাপে বিজেপি দলে শিৱসাগৰত গণতন্ত্ৰ বচাও অৰাজকতা হটাও শীৰ্ষক পদযাত্ৰা আয়োজন কৰে । য'ত জিলাখনৰ শ শ বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে । বিজেপিৰ অভিযোগ একাংশ অপশক্তিয়ে দেশৰ পৰিৱেশ অস্থিৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । সেয়ে অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । 

পদযাত্ৰাত অংশ লৈ অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে কয়, "অপশক্তিয়ে দেশৰ গণতন্ত্ৰক দুৰ্বল কৰিবলৈ যি চেষ্টা কৰিছিল আজি শিৱসাগৰবাসী ওলাই আহিছে । আমি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত বিশ্বাস নকৰো আমি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰো । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ শক্তিশালী দেশ হিচাপে নেতৃত্ব দিছে, আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মানুহে যেনেদৰে ভাবিছিল যে দিল্লীত কিবা এটা প্ৰদৰ্শন দেখাই শক্তিশালী হৈছে কিন্তু আমি দেখাব বিচাৰিছো শিৱসাগৰৰ প্ৰতিখন গাঁও-চুবুৰীৰ মানুহ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আছে ।" শিৱসাগৰ নগৰৰ ব'ৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা আয়োজন কৰা এই বিশাল পদযাত্ৰাত প্ৰাক্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বিতুপন ৰাইদঙীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই পদযাত্ৰা শিৱদ'লৰ সমীপত সামৰণি পৰে ।

লগতে পঢ়ক :

গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজত বিজেপি: ধেমাজিত সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে বিশাল সমদল

শিৱসাগৰ : শেহতীয়াকৈ দিল্লী আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদ আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিবাদে দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে বিজেপি দলেও ঠায়ে ঠায়ে সমদলৰ আয়োজন কৰিছে । 

তাৰ অংশ হিচাপে বিজেপি দলে শিৱসাগৰত গণতন্ত্ৰ বচাও অৰাজকতা হটাও শীৰ্ষক পদযাত্ৰা আয়োজন কৰে । য'ত জিলাখনৰ শ শ বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে । বিজেপিৰ অভিযোগ একাংশ অপশক্তিয়ে দেশৰ পৰিৱেশ অস্থিৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । সেয়ে অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । 

পদযাত্ৰাত অংশ লৈ অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে কয়, "অপশক্তিয়ে দেশৰ গণতন্ত্ৰক দুৰ্বল কৰিবলৈ যি চেষ্টা কৰিছিল আজি শিৱসাগৰবাসী ওলাই আহিছে । আমি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত বিশ্বাস নকৰো আমি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰো । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ শক্তিশালী দেশ হিচাপে নেতৃত্ব দিছে, আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মানুহে যেনেদৰে ভাবিছিল যে দিল্লীত কিবা এটা প্ৰদৰ্শন দেখাই শক্তিশালী হৈছে কিন্তু আমি দেখাব বিচাৰিছো শিৱসাগৰৰ প্ৰতিখন গাঁও-চুবুৰীৰ মানুহ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আছে ।" শিৱসাগৰ নগৰৰ ব'ৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা আয়োজন কৰা এই বিশাল পদযাত্ৰাত প্ৰাক্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বিতুপন ৰাইদঙীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই পদযাত্ৰা শিৱদ'লৰ সমীপত সামৰণি পৰে ।

লগতে পঢ়ক :

গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজত বিজেপি: ধেমাজিত সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে বিশাল সমদল

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP RALLY IN SIVASAGAR
গণতন্ত্ৰ বচাও অৰাজকতা হটাও পদযাত্ৰা
অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
দিল্লীৰ প্ৰতিবাদ
বিৰোধীক সমালোচনা

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত

November 5, 2026 at 10:51 AM IST
Shivsagar bandh was called off in November 6 says ATASU

৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ; যমুনা ৰক্ষাক লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠক

November 4, 2026 at 4:59 PM IST
MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক

November 3, 2026 at 8:24 PM IST
wild elephant terror at kothiatholi

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ ভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ, ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ

November 3, 2026 at 6:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.