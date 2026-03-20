প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি পীযুষ হাজৰীকা আৰু ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মনোনয়ন দাখিল - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

পীযুষ হাজৰীকা আৰু ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মনোনয়ন দাখিল (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 8:34 PM IST

মৰিগাঁও : প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি শুকুৰবাৰে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰীকা আৰু মৰিগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে । প্ৰায় ৫০ হাজাৰ কৰ্মীক লগত লৈ এক বিশাল ৰেলীৰে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী উপস্থিত হয় মৰিগাঁও সদৰত । মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে দাবী কৰে যে এইবাৰ ৮০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয়ী হ'ব ।

সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "ইয়াত একো ফেক্টৰ নহয় । আগতে ৭০ হাজাৰ আছিল এতিয়া ৮০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ম ।" একেদৰে পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "জাগীৰোড, মৰিগাঁৱক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ সপোন দেখিছিলো । কিছু সফল হৈছো আৰু কাম কৰিবলৈ জনতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ।"

উল্লেখ্য যে, এইবাৰ কংগ্ৰেছে অসম জাতীয় পৰিষদক মৰিগাঁৱৰ আসনখন এৰি দিছে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাণী দাসে সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । আনহাতে জাগীৰোড সমষ্টিত পীয়ুষ হাজৰীকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব একালৰ অসম গণ পৰিষদৰ মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বুবুল দাসে ।

লগতে পঢ়ক : বৰছলাত নিৰ্বাচন একপক্ষীয় হ'ব; মনোনয়ন দাখিল কৰি আত্মবিশ্বাসী ৰিপুণ বৰা

মৰিগাঁও : প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি শুকুৰবাৰে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰীকা আৰু মৰিগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে । প্ৰায় ৫০ হাজাৰ কৰ্মীক লগত লৈ এক বিশাল ৰেলীৰে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী উপস্থিত হয় মৰিগাঁও সদৰত । মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে দাবী কৰে যে এইবাৰ ৮০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয়ী হ'ব ।

সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "ইয়াত একো ফেক্টৰ নহয় । আগতে ৭০ হাজাৰ আছিল এতিয়া ৮০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ম ।" একেদৰে পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "জাগীৰোড, মৰিগাঁৱক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ সপোন দেখিছিলো । কিছু সফল হৈছো আৰু কাম কৰিবলৈ জনতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ।"

উল্লেখ্য যে, এইবাৰ কংগ্ৰেছে অসম জাতীয় পৰিষদক মৰিগাঁৱৰ আসনখন এৰি দিছে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাণী দাসে সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । আনহাতে জাগীৰোড সমষ্টিত পীয়ুষ হাজৰীকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব একালৰ অসম গণ পৰিষদৰ মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বুবুল দাসে ।

লগতে পঢ়ক : বৰছলাত নিৰ্বাচন একপক্ষীয় হ'ব; মনোনয়ন দাখিল কৰি আত্মবিশ্বাসী ৰিপুণ বৰা

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Maneswar Brahma will be the BPF candidate in the Baksa Assembly constituency

বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম

March 20, 2026 at 8:50 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ৪২ নং বাক্সা সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ

March 20, 2026 at 8:01 PM IST
BJP candidate of Raha ASSEMBLY constituency Shashikanta Das filed his nomination

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৰহা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসৰ

March 20, 2026 at 6:34 PM IST
BJP candidate of Nagaon Batadroba constituency Rupak Sarma filed his nomination

দলে-বলে গৈ মনোনয়ন দাখিল নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ

March 20, 2026 at 6:29 PM IST

