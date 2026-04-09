নিজৰ ভোটটো নিজকে দিয়াৰ সৌভাগ্য সকলোৰে নহয়: পৰমানন্দৰ আনন্দ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 9, 2026 at 2:07 PM IST
মঙলদৈ : "নিজৰ ভোটটি দি মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । কিয়নো মই নিজৰ ভোটটো মই নিজক দিলোঁ । সেইটোৱে মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ পৰম প্ৰাপ্তি । এইটো সৌভাগ্য সকলোৰে বাবে নাহে । মই যে পাইছোঁ সেয়াই মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ।" নিজৰ ভোটটো নিজকে প্ৰদান কৰি এনেদৰে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ।
বিজেপিৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ভোটদান কৰি প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে কয়, "ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বোচ্চ আৰু শক্তিশালী দেশ । গণতন্ত্ৰৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এই নিৰ্বাচনটো । ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন মানেই এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । আজি বতৰ বেয়া হ'লেও মানুহে ওলাই আহিছে, উৎসৱটি উদযাপন কৰিছে । এই উৎসৱৰ শেষ হ'ব অহা ৪ তাৰিখে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজে বুজি পাইছে যে আমাৰ এটা ভোটে দেশখনক সাৰ্বভৌমত্বই হওক, জাতীয় সত্তাই হওক, ভাল হ'ব আৰু যদি ভোটদান কমে দেশ নিঃশেষ হৈ যাব পাৰে । আৰু আমাৰ অসমীয়া জাতীয় সত্তাও নিঃশেষ হৈ যাব ।"
উল্লেখ্য যে ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ২১৯ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ চলি আছে । ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,০৩,০৯৩ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত ১,০৩,৫১০ জন পুৰুষ, ৯৯,৫৭৯ গৰাকী মহিলা আৰু ৪ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।
