মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৰহা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026
Published : March 20, 2026 at 6:34 PM IST
নগাঁও : বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজয়ী হোৱা শশীকান্ত দাসে এইবাৰ গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰূপে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ । নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসে ।
শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি অসমত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো এশ শতাংশ নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে শশীকান্ত দাসে । লগতে তেওঁ কয় যে এইবাৰ ৫০ৰ পৰা ৬০ হাজাৰ ভোটৰ ব্য়ৱধানত অগ্ৰগতি লৈ জয়ী হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব, জিতু গোস্বামী
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ একেখন মুখে আমনি কৰিছে; পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ সুনীল চেত্ৰী
নগাঁও : বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজয়ী হোৱা শশীকান্ত দাসে এইবাৰ গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰূপে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ । নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসে ।
শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি অসমত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো এশ শতাংশ নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে শশীকান্ত দাসে । লগতে তেওঁ কয় যে এইবাৰ ৫০ৰ পৰা ৬০ হাজাৰ ভোটৰ ব্য়ৱধানত অগ্ৰগতি লৈ জয়ী হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব, জিতু গোস্বামী
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ একেখন মুখে আমনি কৰিছে; পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ সুনীল চেত্ৰী