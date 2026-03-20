ETV Bharat / Videos

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৰহা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৰহা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসৰ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজয়ী হোৱা শশীকান্ত দাসে এইবাৰ গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰূপে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ । নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসে ।

শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি অসমত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো এশ শতাংশ নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে শশীকান্ত দাসে । লগতে তেওঁ কয় যে এইবাৰ ৫০ৰ পৰা ৬০ হাজাৰ ভোটৰ ব্য়ৱধানত অগ্ৰগতি লৈ জয়ী হ'ব ।

লগতে পঢ়ক:অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব, জিতু গোস্বামী

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ একেখন মুখে আমনি কৰিছে; পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ সুনীল চেত্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰহা বিধানসভা সমষ্টি
ৰহাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাস
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.