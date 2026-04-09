নলবাৰী : আমি খুবেই আশাবাদী এইবাৰ ভাল আশীৰ্বাদ ৰাইজৰ পৰা পাম । নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এই মন্তব্য বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাৰ ।আনহাতে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ৰাইজলৈ আহ্বান মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ভোটাধিকাৰ আমাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ । যিকোনো বাধা নেওচি মই সমূহ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আহি নিজৰ নিজৰ ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক ।উল্লেখ্য যে নলবাৰী জিলাৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিতেই পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী । গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ নলবাৰীৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিতে সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে । তাৰ মাজতে ৭.৪৫ বজাত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে নলবাৰী জিলাৰ ৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাই । তেওঁৰ নিজগাঁৱৰ ১৩৫ নং হাউলীঘাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান সাব্যস্ত কৰে । সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজৰ দৰে দীঘলীয়া শাৰীত সোমাই ভোটদান সাব্যস্ত কৰে নাৰায়ণ ডেকাই । উল্লেখ্য যে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ২ লাখ ১৯ হাজাৰ ৬৭২ গৰাকী ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ । ইয়াৰে ভিতৰত ১ লাখ ২৫ হাজাৰ হিন্দু ভোটাৰ আৰু ৯০ হাজাৰ মুছলমান ভোটাৰ আছে ।