ETV Bharat / Videos

দেৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰায় 36953টা ভোটত জয়ী বিজেপি প্ৰাৰ্থী ড৹ মৃদুল কুমাৰ দত্ত - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দেৰগাঁৱৰ বিজয় উল্লাস (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 11:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : বহু প্ৰত্যাশিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল । দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ মৃদুল কুমাৰ দত্তই প্ৰায় 36953 টা ভোটত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰাক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হ’বলৈ সক্ষম হয় । জয়ৰ পাছতে গোলাঘাটৰ পৰা ফলাফল লৈ দেৰগাঁৱলৈ উভটি অহাৰ পথত এক বৃহৎ ৰেলী কৰি সমৰ্থকসকলে মৃদুল কুমাৰ দত্তক আদৰণি জনায় । 

ড৹ মৃদুল কুমাৰ দত্তই কয়, ‘‘দেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ আৰ্শীবাদৰ বাবেই মই জয়ী হৈছো । দেৰগাঁও সমষ্টিত চাৰিটা পঞ্চায়তৰ জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰিম । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ শেষৰ সভাত দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বাবে ২১০ কোটি টকা ঘোষণা কৰিছিল, সেই ধনৰ 70 শতাংশ পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । মোৰ বাবে এক প্ৰাপ্তি সুদীৰ্ঘ 33 বছৰ এই দলত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিলো আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শিৰ্ষ নেতৃত্বই আমাক এই সুবিধা দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপি দলৰ বিধায়ক, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা নেঘেৰিটিং শিৱদৌল উন্নয়নৰ বাবে মই চিন্তা কৰিম । দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বহু সমস্যা আছে সেই সমস্যাৰ সমাধান বাবে চেষ্টা কৰিম ।’’

লগতে পঢ়ক : পাহাৰত ফুলিল পদুম: হাফলঙত ৰূপালী চমক, বিজেপিৰ ছুনামিত ছয় সমষ্টিতেই বিধ্বস্ত বিৰোধী

লগতে পঢ়ক : কলিয়াবৰত অপ্ৰতিৰোধ্য কেশৱ মহন্ত, পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত

গোলাঘাট : বহু প্ৰত্যাশিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল । দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ মৃদুল কুমাৰ দত্তই প্ৰায় 36953 টা ভোটত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰাক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হ’বলৈ সক্ষম হয় । জয়ৰ পাছতে গোলাঘাটৰ পৰা ফলাফল লৈ দেৰগাঁৱলৈ উভটি অহাৰ পথত এক বৃহৎ ৰেলী কৰি সমৰ্থকসকলে মৃদুল কুমাৰ দত্তক আদৰণি জনায় । 

ড৹ মৃদুল কুমাৰ দত্তই কয়, ‘‘দেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ আৰ্শীবাদৰ বাবেই মই জয়ী হৈছো । দেৰগাঁও সমষ্টিত চাৰিটা পঞ্চায়তৰ জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰিম । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ শেষৰ সভাত দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বাবে ২১০ কোটি টকা ঘোষণা কৰিছিল, সেই ধনৰ 70 শতাংশ পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । মোৰ বাবে এক প্ৰাপ্তি সুদীৰ্ঘ 33 বছৰ এই দলত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিলো আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শিৰ্ষ নেতৃত্বই আমাক এই সুবিধা দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপি দলৰ বিধায়ক, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা নেঘেৰিটিং শিৱদৌল উন্নয়নৰ বাবে মই চিন্তা কৰিম । দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বহু সমস্যা আছে সেই সমস্যাৰ সমাধান বাবে চেষ্টা কৰিম ।’’

লগতে পঢ়ক : পাহাৰত ফুলিল পদুম: হাফলঙত ৰূপালী চমক, বিজেপিৰ ছুনামিত ছয় সমষ্টিতেই বিধ্বস্ত বিৰোধী

লগতে পঢ়ক : কলিয়াবৰত অপ্ৰতিৰোধ্য কেশৱ মহন্ত, পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত

For All Latest Updates

TAGGED:

দেৰগাঁও সমষ্টি
ড৹ মৃদুল কুমাৰ দত্ত
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল 2026
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assembly election results 2026

সপ্তমবাৰলৈ দুৰ্গ অক্ষত : হাঁহিমুখে সমৰ্থকৰ মাজত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী

May 4, 2026 at 8:47 PM IST
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

দিগন্ত বৰ্মন পৰাজিত: বৰক্ষেত্ৰীত ফুলিল পদুম

May 4, 2026 at 8:00 PM IST
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

এই নিৰ্বাচনটো মোৰ এটা পৰীক্ষামূলক নিৰ্বাচন আছিল: মৃণাল শইকীয়া

May 4, 2026 at 6:50 PM IST
aiudf collapses in dhing

ধিঙৰ পৰা খহিল এআইইউডিএফ, ৰাইজৰ দলৰ দখলত ধিং সমষ্টি

May 4, 2026 at 6:18 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.