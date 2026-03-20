পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক লগত লৈ নাজিৰাৰ পৰা ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ মনোনয়ন দাখিল - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 20, 2026 at 5:34 PM IST
শিৱসাগৰ : ৰাজ্যজুৰি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্ব অব্যাহত আছে । শুকুৰবাৰে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ময়ূৰ বৰগোহাঁয়ে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সৈতে ৰেলী কৰি শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে । এই সময়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীত সংগ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ময়ূৰ বৰগোহাঁয়ে কয়, "বিজেপি নেতৃত্বই নাজিৰাক সেৱা কৰাৰ বাবে এক সুযোগ দিছে । তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ।''
ইফালে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ দিনত নাজিৰা বহু পিছ পৰি ৰ'ল । নাজিৰাবাসী ৰাইজে বিকাশ বিচাৰে । বিচাৰে যে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ দৰে আমাৰ নাজিৰা, আমাৰ গড়গাঁও বিকশিত হওক । উন্নয়নৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ দিনত শিৱসাগৰ বা নাজিৰাত কিয় বিজেপি নহ'ব ।"
