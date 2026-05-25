দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী টাবগে - BHUTANS PM DASHO TSHERING TOBGAY
Published : May 25, 2026 at 5:47 PM IST
নলবাৰী: দুদুনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ভ্ৰমণলৈ ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দাশ্ব' শ্বেৰিং টাবগে । উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে অসমত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে নলবাৰীৰ কনভেনশ্ব'ন চেণ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । ইফালে নলবাৰী কনভেনশ্ব'ন চেণ্টাৰত ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনাই জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ দাসে । কিছু সময় নলবাৰী কনভেনশ্ব'ন চেণ্টাৰত বিশ্ৰাম কৰি পুনৰ গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী টাবগে ।
উল্লেখ্য যে, ভূটাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে ভাৰত তথা অসম-ভূটাৰ সীমাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, কোকৰাঝাৰ-গেলেপু কৰিড'ৰ সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত একো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
