বাৰ্ষিক মহাপালনাম কীৰ্তনৰ সামৰণিত ভাগৱত ভ্ৰমণ - মহাপালনাম কীৰ্তন

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 8:53 PM IST

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ জালুগুটি মুখৰিত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে । আধ্যাত্মিক চিন্তা-চৰ্চা আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূব জালুগুটি অঞ্চলত অনুষ্ঠিত ৬৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক মহাপালনাম কীৰ্তনৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে ।  

দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত এই মহাপালনাম কীৰ্তনত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগমে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ভক্তিৰসৰ সৃষ্টি কৰে । মহাপালনাম কীৰ্তনৰ শেষৰ দিনটোত পুৱাৰে পৰাই ভক্তসকলে নাম-প্ৰসংগ কৰে । পৰম্পৰাগত ৰীতি অনুসৰি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ পাছতে ভাগৱত সমদল উলিওৱা হয়। ভাগৱত ভ্ৰমণৰ সময়ত অগণন ভক্তৰ হৰিধ্বনি আৰু শংখ-ঘণ্টাৰ শব্দই আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে ।

এই অনুষ্ঠানটোৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে এগৰাকী স্থানীয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কয়,"এই বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানটো কেৱল এখন গাঁৱৰ নহয়,ই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ঐক্যৰ প্ৰতীক । ৬৫ বছৰ ধৰি চলি অহা এই পৰম্পৰাই আমাক আধ্যাত্মিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আমাৰ মাজৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া কৰি ৰাখিছে ।"

লগতে পঢ়ক:ঐতিহাসিক গোভা ৰজাৰ ব’হাগ বিহুত পৰম্পৰাগত ৰণনৃত্য

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Moran Rati Bihu 2026

চাকচনি, মৰাণ নাচনীৰ গিৰিপনিৰ শব্দত মুখৰিত কাকপথাৰৰ আকাশ বতাহ

April 26, 2026 at 8:50 PM IST
Jonai News

চোতালত খেলি থকা শিশুৰ ওপৰত পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা, বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ স্থানীয় লোক

April 26, 2026 at 7:48 PM IST
After death of artist Nishamani Haloi, Bihu program cancelled in Nalbari

নিমাওমাও টিহুৰ হৰিভাংগা, বাতিল কৰিছে বিহুৰ অনুষ্ঠান

April 26, 2026 at 1:30 PM IST
Morikolong robbery case

মৰিকলং ডকাইতিকাণ্ডৰ ২ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

April 26, 2026 at 12:52 PM IST

