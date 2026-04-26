বাৰ্ষিক মহাপালনাম কীৰ্তনৰ সামৰণিত ভাগৱত ভ্ৰমণ - মহাপালনাম কীৰ্তন
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 26, 2026 at 8:53 PM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ জালুগুটি মুখৰিত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে । আধ্যাত্মিক চিন্তা-চৰ্চা আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূব জালুগুটি অঞ্চলত অনুষ্ঠিত ৬৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক মহাপালনাম কীৰ্তনৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে ।
দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত এই মহাপালনাম কীৰ্তনত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগমে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ভক্তিৰসৰ সৃষ্টি কৰে । মহাপালনাম কীৰ্তনৰ শেষৰ দিনটোত পুৱাৰে পৰাই ভক্তসকলে নাম-প্ৰসংগ কৰে । পৰম্পৰাগত ৰীতি অনুসৰি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ পাছতে ভাগৱত সমদল উলিওৱা হয়। ভাগৱত ভ্ৰমণৰ সময়ত অগণন ভক্তৰ হৰিধ্বনি আৰু শংখ-ঘণ্টাৰ শব্দই আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে ।
এই অনুষ্ঠানটোৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে এগৰাকী স্থানীয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কয়,"এই বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানটো কেৱল এখন গাঁৱৰ নহয়,ই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ঐক্যৰ প্ৰতীক । ৬৫ বছৰ ধৰি চলি অহা এই পৰম্পৰাই আমাক আধ্যাত্মিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আমাৰ মাজৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া কৰি ৰাখিছে ।"
