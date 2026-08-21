পেটৰ তাৰণাত বনাঞ্চল এৰি পাকঘৰত সোমাল ভালুক - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 21, 2026 at 4:28 PM IST
কাংকেৰ: বিগত কেইবাদিনো ধৰি ছত্তীশগড়ৰ কাংকেৰৰ গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত ভালুকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । সঘনাই আৱাসিক এলেকাত ভালুকে প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । খাদ্য-পানীৰ সন্ধানত সঘনাই মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে । অঞ্চলটোত ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণে সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত দুটা ভালুকে প্ৰৱেশ কৰি পোনে পোনে পাকঘৰলৈ গৈ খাদ্য বিচাৰিবলৈ ধৰে । ইফালে পাকঘৰত ভালুকে খাদ্য বিচাৰি চলোৱা অভিযানত বাচন-বৰ্তন পৰি হোৱা শব্দত সাৰ পাই উঠে গৃহস্থ । ঘৰৰ ভিতৰত ভালুক দেখি পৰিয়ালটো আতংকিত হৈ পৰে ।
ভালুককেইটা কিছু সময়ৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই আহে । সাৰংপালৰ ৰামেশ্বৰম কলনীৰ গাঁওবাসীয়ে ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখে । স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, ভালুককেইটাই নিশা প্ৰায় ২ বজাত কলনীত প্ৰৱেশ কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ পথাৰত ভালুকৰ আক্ৰমণত এহাল ভাতৃ-ভগ্নী নিহত হয় ।
কাংকেৰ: বিগত কেইবাদিনো ধৰি ছত্তীশগড়ৰ কাংকেৰৰ গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত ভালুকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । সঘনাই আৱাসিক এলেকাত ভালুকে প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । খাদ্য-পানীৰ সন্ধানত সঘনাই মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে । অঞ্চলটোত ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণে সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত দুটা ভালুকে প্ৰৱেশ কৰি পোনে পোনে পাকঘৰলৈ গৈ খাদ্য বিচাৰিবলৈ ধৰে । ইফালে পাকঘৰত ভালুকে খাদ্য বিচাৰি চলোৱা অভিযানত বাচন-বৰ্তন পৰি হোৱা শব্দত সাৰ পাই উঠে গৃহস্থ । ঘৰৰ ভিতৰত ভালুক দেখি পৰিয়ালটো আতংকিত হৈ পৰে ।
ভালুককেইটা কিছু সময়ৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই আহে । সাৰংপালৰ ৰামেশ্বৰম কলনীৰ গাঁওবাসীয়ে ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখে । স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, ভালুককেইটাই নিশা প্ৰায় ২ বজাত কলনীত প্ৰৱেশ কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ পথাৰত ভালুকৰ আক্ৰমণত এহাল ভাতৃ-ভগ্নী নিহত হয় ।