ETV Bharat / Videos

পেটৰ তাৰণাত বনাঞ্চল এৰি পাকঘৰত সোমাল ভালুক - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পেটৰ তাৰণাত বনাঞ্চল এৰি পাকঘৰত সোমাল ভালুক (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কাংকেৰ: বিগত কেইবাদিনো ধৰি ছত্তীশগড়ৰ কাংকেৰৰ গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত ভালুকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । সঘনাই আৱাসিক এলেকাত ভালুকে প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । খাদ্য-পানীৰ সন্ধানত সঘনাই মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে । অঞ্চলটোত ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণে সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত দুটা ভালুকে প্ৰৱেশ কৰি পোনে পোনে পাকঘৰলৈ গৈ খাদ্য বিচাৰিবলৈ ধৰে । ইফালে পাকঘৰত ভালুকে খাদ্য বিচাৰি চলোৱা অভিযানত বাচন-বৰ্তন পৰি হোৱা শব্দত সাৰ পাই উঠে গৃহস্থ । ঘৰৰ ভিতৰত ভালুক দেখি পৰিয়ালটো আতংকিত হৈ পৰে ।

ভালুককেইটা কিছু সময়ৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই আহে । সাৰংপালৰ ৰামেশ্বৰম কলনীৰ গাঁওবাসীয়ে ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখে । স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, ভালুককেইটাই নিশা প্ৰায় ২ বজাত কলনীত প্ৰৱেশ কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ পথাৰত ভালুকৰ আক্ৰমণত এহাল ভাতৃ-ভগ্নী নিহত হয় ।

লগতে পঢ়ক: মাৰ্গদৰ্শীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

ভাৰত–ম্যানমাৰ সীমান্তত বৃহৎ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ

কাংকেৰ: বিগত কেইবাদিনো ধৰি ছত্তীশগড়ৰ কাংকেৰৰ গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত ভালুকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । সঘনাই আৱাসিক এলেকাত ভালুকে প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । খাদ্য-পানীৰ সন্ধানত সঘনাই মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে । অঞ্চলটোত ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণে সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত দুটা ভালুকে প্ৰৱেশ কৰি পোনে পোনে পাকঘৰলৈ গৈ খাদ্য বিচাৰিবলৈ ধৰে । ইফালে পাকঘৰত ভালুকে খাদ্য বিচাৰি চলোৱা অভিযানত বাচন-বৰ্তন পৰি হোৱা শব্দত সাৰ পাই উঠে গৃহস্থ । ঘৰৰ ভিতৰত ভালুক দেখি পৰিয়ালটো আতংকিত হৈ পৰে ।

ভালুককেইটা কিছু সময়ৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই আহে । সাৰংপালৰ ৰামেশ্বৰম কলনীৰ গাঁওবাসীয়ে ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখে । স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, ভালুককেইটাই নিশা প্ৰায় ২ বজাত কলনীত প্ৰৱেশ কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ পথাৰত ভালুকৰ আক্ৰমণত এহাল ভাতৃ-ভগ্নী নিহত হয় ।

লগতে পঢ়ক: মাৰ্গদৰ্শীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

ভাৰত–ম্যানমাৰ সীমান্তত বৃহৎ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ভালুক
ভালুকৰ ত্ৰাস
ছত্তীশগড়
ইটিভি ভাৰত অসম
BEAR IN KITCHEN

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

State BJP secretary Lakhya Knowar press Meet

অখিল গগৈৰ ৰাজনৈতিক বক্তব্যই সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে: বিজেপি

August 21, 2026 at 3:17 PM IST
Dilapidated bamboo bridge creates havoc for the commuters in Kalgachia

কলগাছিয়াত এখন বাঁহৰ দলঙে দিছে বিধি-পথালি: কাণসাৰ নাই বিধায়ক জাকিৰৰ

August 21, 2026 at 2:18 PM IST
MIDDAY MEAL RICE

ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিক্ৰীৰ অভিযোগ

August 20, 2026 at 10:00 PM IST
Singer Deeplina Deka

১০০ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক ঘৰখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত দীপলিনা ডেকা

August 20, 2026 at 9:51 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.