গাঁতৰ পৰা সাপ নহয়, লাখে লাখে ওলাইছে টকা - BARPETA POLICE
Published : May 2, 2026 at 12:50 PM IST
বৰপেটা : টকা ওলাইছে ৷ নদী, পদপথ বা আন ঠাইত নহয়, এইবাৰ টকা ওলাইছে গাঁতত ৷ হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, শ বা হাজাৰ টকা নহয়, গাঁতৰ পৰা ওলাইছে ৪ লাখ ৯৯ হাজাৰ ৫০০ টকা ৷
এই ঘটনাটো বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰত সংঘটিত হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে বৰপেটা সদৰ আৰক্ষীয়ে গান্ধীনগৰত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত নগদ ৪ লাখ ৯৯ হাজাৰ ৫০০ টকা উদ্ধাৰ কৰে । এই ধনখিনি গলিয়াহাটীৰ পৰা চুৰি কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে ।
জানিব পৰা মতে, কিছুদিন পূৰ্বে বৰপেটাৰ গলিয়াহাটীৰ বাসিন্দা জগদীশ তালুকদাৰ নামৰ এজনৰ ঘৰৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই কেবালাখ টকা চুৰি কৰিছিল ৷ লোকজনে দাবী কৰা মতে চুৰি হোৱা ধনৰ পৰিমাণ প্ৰায় আঠ লাখ টকা । এই ঘটনাক লৈ থানাত দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নুৰুল ওৰফে গেদা নামৰ এটা চোৰক আটক কৰে ।
অভিযুক্ত চোৰটোৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গান্ধীনগৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে এটা গাঁতৰ পৰা পুতি থোৱা অৱস্থাত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰে । অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে সাংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে ৷
