চাইবাৰ অপৰাধত জড়িত আমছু নেতাক হাতকেৰেয়া পিন্ধালে আৰক্ষীয়ে - BARPETA POLICE

চাইবাৰ অপৰাধত জড়িত আমছু নেতা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 8:16 PM IST

বৰপেটা : এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আমছু নেতা ৷ চাইবাৰ অপৰাধৰ অভিযোগত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বুলবুল হুছেইন নামৰ আমছু নেতাগৰাকীৰ লগতে আশিক ইকবাল আৰু ৱাহেদ ইকবালক নামৰ দুই অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীৰ জালত পৰা বুলবুল হুছেইন হৈছে বৰপেটা জিলা আমছুৰ উপ-সভাপতি ৷

অভিযোগ অনুসৰি, বেংকৰ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা কৌশলেৰে ধন উলিয়াই নিয়া এটা বৃহৎ চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে জৰিত আমছু নেতা বুলবুল হুছেইন, আশিক ইকবাল আৰু ৱাহেদ ইকবাল ৷ যাৰ বাবে তিনি চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে হাউলী আৰক্ষীয়ে বিএনএছৰ ৩১৮(৪)/৩৩৬(৩)/৬১(২) ধাৰা আৰু ৬৬(চি)/৬৬(ডি) ২০০০ ধাৰাৰ ৪৯/২৬ নম্বৰত ৰুজু কৰিছিল ৷ সেই গোচৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি অপৰাধীক ৷

উল্লেখ্য যে, বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰে জৰিত প্ৰায় ১৫ জনীয়া অপৰাধীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনি অপৰাধীসহ ১৫ দিনৰ ভিতৰত ১৮ জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক:বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে যুৱকে

লগতে পঢ়ক:বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে যুৱকে

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Full preparations for vote counting in Sonitpur

শোণিতপুৰত ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ, কঠোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা

May 2, 2026 at 7:51 PM IST
Full preparations for vote counting in Jorhat

ভোটগণনাৰ বাবে সাজু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন, তিনিতৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা

May 2, 2026 at 7:40 PM IST
MAJULI NEWS

দৰিদ্ৰতাক নেওচি উজলিল মাজুলীৰ বাঘগাঁৱৰ হীৰকজ্যোতি বৰা

May 2, 2026 at 5:30 PM IST
Batadroba Assembly constituency BJP candidate

ফলাফলৰ পাছত বিৰোধীয়ে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰিব: ৰূপক শৰ্মা

May 2, 2026 at 4:30 PM IST

