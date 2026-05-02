চাইবাৰ অপৰাধত জড়িত আমছু নেতাক হাতকেৰেয়া পিন্ধালে আৰক্ষীয়ে - BARPETA POLICE
Published : May 2, 2026 at 8:16 PM IST
বৰপেটা : এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আমছু নেতা ৷ চাইবাৰ অপৰাধৰ অভিযোগত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বুলবুল হুছেইন নামৰ আমছু নেতাগৰাকীৰ লগতে আশিক ইকবাল আৰু ৱাহেদ ইকবালক নামৰ দুই অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীৰ জালত পৰা বুলবুল হুছেইন হৈছে বৰপেটা জিলা আমছুৰ উপ-সভাপতি ৷
অভিযোগ অনুসৰি, বেংকৰ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা কৌশলেৰে ধন উলিয়াই নিয়া এটা বৃহৎ চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে জৰিত আমছু নেতা বুলবুল হুছেইন, আশিক ইকবাল আৰু ৱাহেদ ইকবাল ৷ যাৰ বাবে তিনি চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে হাউলী আৰক্ষীয়ে বিএনএছৰ ৩১৮(৪)/৩৩৬(৩)/৬১(২) ধাৰা আৰু ৬৬(চি)/৬৬(ডি) ২০০০ ধাৰাৰ ৪৯/২৬ নম্বৰত ৰুজু কৰিছিল ৷ সেই গোচৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি অপৰাধীক ৷
উল্লেখ্য যে, বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰে জৰিত প্ৰায় ১৫ জনীয়া অপৰাধীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনি অপৰাধীসহ ১৫ দিনৰ ভিতৰত ১৮ জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
