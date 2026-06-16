সুৰামত্ত তিনি বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক, আৰক্ষীৰ জালত তিনি হত্যাকাৰী - BARPETA POLICE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 16, 2026 at 8:15 PM IST
বৰপেটা: দেওবাৰে নিশা বৰপেটা চহৰৰ গায়নহাটী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল এক হত্যাকাণ্ড ৷ গায়নহাটীৰ নিবাসী বিপুল গায়ন নামৰ যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰি ৰাজপথত পেলাই থৈ গৈছিল ৷ সেই ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বৰপেটা আৰক্ষী ৷ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তিনি অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপুল গায়নৰ হত্যকাৰী সমীৰণ গায়ন, গণেন দাস আৰু জিতুল ভূঞা নামৰ অপৰাধী কেইটাক ৷ এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়,"সুৰাপানক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ ফলতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"অভিযুক্ত তিনিজনে সমীৰণ গায়নৰ ঘৰত একেলগে সুৰাপান কৰিছিল ৷ তাৰ পিছত সমীৰণ গায়নৰ ঘৰৰ সন্মুখত বিপুল গায়নৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় চাৰি বন্ধুৰ মাজত ৷ তাৰ পিছত তিনিজনে বন্ধুৱে কাঠৰ টুকুৰাৰে প্ৰহাৰ কৰি বিপুল গায়নক হত্যা কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:মুকুটৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তেজিত ৰাইজ, গংগাবাৰীত উত্তেজনা
বৰপেটা: দেওবাৰে নিশা বৰপেটা চহৰৰ গায়নহাটী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল এক হত্যাকাণ্ড ৷ গায়নহাটীৰ নিবাসী বিপুল গায়ন নামৰ যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰি ৰাজপথত পেলাই থৈ গৈছিল ৷ সেই ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বৰপেটা আৰক্ষী ৷ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তিনি অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপুল গায়নৰ হত্যকাৰী সমীৰণ গায়ন, গণেন দাস আৰু জিতুল ভূঞা নামৰ অপৰাধী কেইটাক ৷ এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়,"সুৰাপানক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ ফলতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"অভিযুক্ত তিনিজনে সমীৰণ গায়নৰ ঘৰত একেলগে সুৰাপান কৰিছিল ৷ তাৰ পিছত সমীৰণ গায়নৰ ঘৰৰ সন্মুখত বিপুল গায়নৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় চাৰি বন্ধুৰ মাজত ৷ তাৰ পিছত তিনিজনে বন্ধুৱে কাঠৰ টুকুৰাৰে প্ৰহাৰ কৰি বিপুল গায়নক হত্যা কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:মুকুটৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তেজিত ৰাইজ, গংগাবাৰীত উত্তেজনা