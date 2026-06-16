ETV Bharat / Videos

সুৰামত্ত তিনি বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক, আৰক্ষীৰ জালত তিনি হত্যাকাৰী - BARPETA POLICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সুৰামত্ত তিনি বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 8:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: দেওবাৰে নিশা বৰপেটা চহৰৰ গায়নহাটী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল এক হত্যাকাণ্ড ৷ গায়নহাটীৰ নিবাসী বিপুল গায়ন নামৰ যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰি ৰাজপথত পেলাই থৈ গৈছিল ৷ সেই ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বৰপেটা আৰক্ষী ৷ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তিনি অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপুল গায়নৰ হত্যকাৰী সমীৰণ গায়ন, গণেন দাস আৰু জিতুল ভূঞা নামৰ অপৰাধী কেইটাক ৷ এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়,"সুৰাপানক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ ফলতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"অভিযুক্ত তিনিজনে সমীৰণ গায়নৰ ঘৰত একেলগে সুৰাপান কৰিছিল ৷ তাৰ পিছত সমীৰণ গায়নৰ ঘৰৰ সন্মুখত বিপুল গায়নৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় চাৰি বন্ধুৰ মাজত ৷ তাৰ পিছত তিনিজনে বন্ধুৱে কাঠৰ টুকুৰাৰে প্ৰহাৰ কৰি বিপুল গায়নক হত্যা কৰে ।"

লগতে পঢ়ক:মুকুটৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তেজিত ৰাইজ, গংগাবাৰীত উত্তেজনা

বৰপেটা: দেওবাৰে নিশা বৰপেটা চহৰৰ গায়নহাটী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল এক হত্যাকাণ্ড ৷ গায়নহাটীৰ নিবাসী বিপুল গায়ন নামৰ যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰি ৰাজপথত পেলাই থৈ গৈছিল ৷ সেই ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বৰপেটা আৰক্ষী ৷ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তিনি অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপুল গায়নৰ হত্যকাৰী সমীৰণ গায়ন, গণেন দাস আৰু জিতুল ভূঞা নামৰ অপৰাধী কেইটাক ৷ এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়,"সুৰাপানক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ ফলতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"অভিযুক্ত তিনিজনে সমীৰণ গায়নৰ ঘৰত একেলগে সুৰাপান কৰিছিল ৷ তাৰ পিছত সমীৰণ গায়নৰ ঘৰৰ সন্মুখত বিপুল গায়নৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় চাৰি বন্ধুৰ মাজত ৷ তাৰ পিছত তিনিজনে বন্ধুৱে কাঠৰ টুকুৰাৰে প্ৰহাৰ কৰি বিপুল গায়নক হত্যা কৰে ।"

লগতে পঢ়ক:মুকুটৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তেজিত ৰাইজ, গংগাবাৰীত উত্তেজনা

For All Latest Updates

TAGGED:

বৰপেটা আৰক্ষী
বৰপেটাত হত্যাকাণ্ড
বৰপেটা
ETV BHARAT ASSAM
BARPETA POLICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Burmese supari seized in Kaliabor, three arrested

কলিয়াবৰত বাৰ্মিজ চুপাৰিসহ তিনিজনক আটক

June 16, 2026 at 3:58 PM IST
Abhayapuri Rape

মণিৰুদ্দিনৰ কামনাৰ বলি কিশোৰী, সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন

June 16, 2026 at 2:46 PM IST
EVICTION DRIVE IN DIBRUGARH

দ্বিতীয় ৰাজধানীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান; ৬০টাৰো অধিক ঘৰত পৰিল প্ৰশাসন হাঁতোৰা

June 16, 2026 at 12:17 PM IST
Silchar Sporting Club

অসমৰ তৃতীয়টো ক্ৰীড়া সন্থা শিলচৰ স্প’ৰ্টিং ক্লাবৰ ৯০ বছৰ সম্পূৰ্ণ

June 16, 2026 at 10:41 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.